Российский хоккеист Александр Овечкин повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, долгое время считавшийся недостижимым. В ночь на субботу, 5 апреля, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" в присутствии Гретци на трибуне забросил две шайбы в домашнем матче против "Чикаго Блэкхокс", который завершился победой хозяев со счетом 5:3.

894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ

Тем самым в активе 39-летнего Овечкина 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ - ровно столько же за свою карьеру забил Гретцки. Однако для достижения этого результата россиянину понадобился на один матч меньше, чем Гретки - 1486 против 1487.

Побить этот рекорд Овечкин сможет в следующем матче, который состоится 6 апреля, против "Нью-Йорк Айлендерс". Уэйн Гретцки установил снайперский рекорд НХЛ 14 марта 1994 года, когда забил свой 802-й гол. Впоследствии к этому числу он добавил еще 92 гола, прежде чем завершил карьеру в 1999 году после 20 сезонов в североамериканской лиге.

Александр Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной РФ. В Национальной хоккейной лиге он проводит 20-й сезон. С начала карьеры в НХЛ он играет в составе "Вашингтон Кэпиталз", с которой в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Между тем, в США критикуют Овечкина за открытую поддержку президента РФ Владимира Путина, которая продолжается и после начала полномасштабной войны, развязанной им против Украины.