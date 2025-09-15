Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отвратительно! Неприятный инцидент в ресторане LIDO (4)

15 сентября, 2025 14:23

4 комментариев

Рижанин Дзинтарс стал свидетелем неприятного инцидента в заведении общепита Lido. Мужчина как обычно зашел в бистро в торговом центре Rīga Plaza полакомиться жареной картошкой с грибным соусом, но был неприятно удивлён потерей качества любимого блюда.

«Лидо у меня всегда ассоциировалось с неизменным качеством. Буквально несколько недель назад я ел то же самое в Эстонии несколько раз — качество там по-прежнему на высоте. У меня нет претензий к иностранным работникам, потому что они часто работают очень старательно. Но на этот раз на жарку поставили человека, который, кажется, впервые увидел этот овощ, приехав в Латвию. Результат — ни соли, ни прожарки, всё плавает в масле и безвкусное», — делится он своими впечатлениями.

Грибной соус, который до этого был его фаворитом, тоже оказался далёк от привычного: «Ни одной специи, по консистенции больше напоминает суп».

При этом он признаёт, что многие вещи в ресторане по-прежнему заслуживают высокой оценки, например, возможность для каждого клиента взять столько еды, сколько он хочет, а также чистота и порядок на высоком уровне.

Но больше всего его шокировало поведение сотрудника: «Самое вопиющее — я был в шоке, когда увидел, как “замечательный” иностранный работник стоит у сковороды, где жарится картошка, и ест прямо из неё! А через мгновение он переложил эту же картошку в общий контейнер для клиентов. Честно говоря, это отвратительно и недопустимо».

Мужчина подчёркивает, что, хотя по этическим соображениям он не стал снимать этот инцидент на видео, ощущение до сих пор остаётся неприятным: «Открытые кухни, конечно, имеют свои плюсы, но я пишу это, чтобы напомнить — следите за тем, что происходит “за кулисами”. Чем больше открытых кухонь сейчас в тренде, тем больше мы видим того, чего порой совсем не хотелось бы видеть».

Комментарии (4)
Комментарии (4)
Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили… (4)

21:11

4 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (4)

21:00

4 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы (4)

20:48

4 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений? (4)

20:45

4 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal (4)

20:38

4 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО) (4)

20:13

4 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади (4)

19:21

4 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

