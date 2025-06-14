Отозвали из Брюсселя из-за беременности! Дипломатка подала в суд на МИД за дискриминацию по полу

Дипломат Кристине Римша считает, что проводимая министерством политика в отношении женщин-дипломатов негативно сказалась на её личной жизни и карьерном развитии.

«Как только женщина сообщает работодателю о беременности, министерство может в одностороннем порядке отозвать её из загранкомандировки. В дипломатических службах развитых стран существует особый порядок, позволяющий уравновешивать интересы государства и молодых матерей», — поясняется в радиопередаче.

В сентябре 2023 года Римша проинформировала МИД о своей беременности. Она выразила желание провести беременность, послеродовой период и 20 недель декретного отпуска в Брюсселе, где у неё есть лечащий врач, а дочь уже ходит в детский сад. После отпуска Римша была готова продолжить работу в том же должности в Службе поддержки Украины при Европейской комиссии (ЕК).

Однако, как сообщает Latvijas Radio, МИД ответил: «Никаких исключений — всё будет как обычно». Это означало, что после сообщения о беременности дипломат будет отозвана из командировки и должна будет вернуться в Латвию.

После неудачных переговоров с министерством Римша подала иск в суд.

Первое заседание уже состоялось. Адвокат Римши Матис Шкинькис утверждает, что её отзыв из-за беременности является дискриминацией. В подтверждение этого он указал, что Латвия обещала ЕК направить Римшу на два года, но отозвала её уже через год — после того, как она сообщила о беременности.

На её место была назначена другая сотрудница, которая приступила к исполнению обязанностей через четыре месяца — именно тогда, когда Римша уже могла бы вернуться из отпуска по уходу за ребёнком.

По словам адвоката, министерство должно было доказать, что отзыв Римши никак не связан с её беременностью и что имелись иные серьёзные и обоснованные причины для такого решения. Также ведомство должно было показать, что в аналогичной ситуации с другим сотрудником поступили бы точно так же.

МИД в суде не признал требования Римши. В то же время суд неоднократно указывал представителям министерства на противоречивость и слабость их аргументов.

Министерство использовало два главных довода: во-первых, с Римшей был заключён контракт на один год, и отзыв был формальным окончанием срока договора. Во-вторых, в бюджете не было средств, а участие Латвии в Реконструкционном отделе Службы поддержки Украины больше не считалось приоритетом, как годом ранее. При этом информация от ЕК о двухгодичном сроке с возможностью продления ещё на два года, по утверждению МИД, «не имела значения».

МИД также отрицал, что отзыв Римши был дискриминационным, заявляя, что дипломаты должны быть готовы к переводу в любое время.

Ожидается, что решение суда будет объявлено 17 июня.

Министерство иностранных дел отказалось от комментариев для Latvijas Radio, сославшись на идущий судебный процесс.