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Открываются экспериментальные автобусные маршруты между Эстонии и Латвией

© LETA 1 июля, 2025 11:23

Бизнес 0 комментариев

Экспериментальные автобусные маршруты Валга-Валка и Икла-Айнажи-Салацгрива открываются во вторник и  будут работать в течение 12 месяцев, сообщает Видземский регион планирования.  

Экспериментальные автобусные маршруты являются частью проекта по развитию трансграничного общественного транспорта между Эстонией и Латвией, который призван улучшить возможности перемещения жителей приграничного региона.

Маршруты основаны на потребностях местных сообществ, и их дальнейшее развитие будет зависеть от реакции пассажиров и общественного мнения.

Запуск автобусных маршрутов состоится во вторник, 1 июля, в 12 часов дня на Валкской автостанции, а в пятницу, 4 июля, в 14 часов дня на Салацгривской автостанции будет запущен маршрут Икла-Айнажи-Салацгрива.

По маршруту Валга-Валка автобусы будут ходить три раза в день, отправляясь с железнодорожного вокзала Валги через автостанцию Валки. Два из них - в 9.00 и 14.10 - в летний сезон будут продлены до остановки Калндзирнавас.

Полуторачасовой билет с эстонской смарт-картой "Ühiskaart" будет стоить 1,5 евро, а с оплатой наличными или банковской картой - 2 евро. Однодневный билет будет стоить 4,5 евро, пятидневный - 7,5 евро, а 30-дневный - 25 евро. С билетом пассажиры могут пересаживаться с одного автобуса на другой и пользоваться другими региональными автобусами в Валгском уезде в течение срока действия билета. Билеты можно будет приобрести у водителя автобуса, на железнодорожном и автовокзале Валги, в магазине "Selver" и на почте Валги.

По маршруту Айнажи - Икла - Пярну и обратно будет курсировать десять автобусов в день, кроме субботы, когда будет девять рейсов. Два из них будут ходить до Салацгривы. В Айнажи открыты две новые автобусные остановки - "Stacija" возле бывшего железнодорожного вокзала и "Brīvības iela" возле торговых центров, чтобы обеспечить более удобный доступ к общественному транспорту.

На маршруте Икла-Айнажи-Салацгрива будут действовать временные билеты с единой ценой, независимо от расстояния. Стоимость часовой поездки составит 1,50 евро при оплате через "Ühiskaart" и 2 евро при оплате наличными или банковской картой. Билеты можно купить у водителя автобуса, на автовокзале Пярну или онлайн на сайте parnu.pilet.ee/buy.

С билетом пассажир может пересаживаться с одного автобуса на другой и пользоваться различными региональными автобусами в Пярнуском уезде в течение срока действия билета. Если срок действия билета истекает в автобусе, поездку можно будет завершить.

Ранее между Эстонией и Латвией существовало развитое трансграничное автобусное сообщение, которое было прекращено в начале 1990-х годов в связи с введением пограничного контроля, однако потребность в таком сообщении сохранилась.

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