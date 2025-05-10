За различные нарушения в разных регионах Латвии начато 36 административных дел.

Полиция выявила такие нарушения, как использование в общественных местах прославляющей военную агрессию символики - георгиевских лент, красных звезд, цветочных композиций в цветах российского флага, а также возложение цветов к демонтированным советским памятникам и отправление естественных нужд. На Братском кладбище в Яунпиебалге на памятнике были нарисованы буквы V и Z, а также транслировались российские военные песни. Также выявлено размещение прославляющих военную агрессию лозунгов в фейсбуке.

В Риге в основном выявлены такие нарушения, как прославляющие войну надписи на стенах зданий и проезжей части улиц. Обо всех случаях муниципальная полиция немедленно сообщила ответственным органам Рижской думы, которые удалят надписи. Также были констатированы случаи исполнения прославляющих военную агрессию песен и возложения цветов на месте демонтированного памятника в парке Узварас.

В Курземском регионе почти все нарушения связаны с мемориальными местами и кладбищами, где, несмотря на предупреждения полиции, люди возлагали цветы и зажигали свечи на местах демонтированных памятников. К цветам также прилагались георгиевские ленты и ленты с различными военными лозунгами на русском языке.

В Земгале было заведено административное дело на велосипедиста, который прикрепил к одежде пионерские значки. За это нарушение к нему применен максимальный штраф в размере 350 евро.

В Латгале больше, чем в других регионах, было зафиксировано случаев, когда люди посещали места демонтированных памятников. К нарушителям применены штрафы в размере от 300 до 350 евро.

В целом, по оценке Государственной полиции и Службы государственной безопасности (СГБ), 9 мая в Латвии проходит спокойно, без серьезных инцидентов.