Особенные счётчики воды для жителей Марупе: оштрафовано коммунальное предприятие

Вопросы к муниципальному предприятию Mārupes komunālie pakalpojumi у совета по конкуренции появились после того, как в 2022 предприятие запретило свои клиентам — то есть почти всему краю устанавливать дополнительные счётчики воды у сторонних поставщиков услуг. Речь о счётчике, учитывающем воду, которая не поступает в канализацию. А используется, например, для полива огорода.

В самом предприятии с претензиями совета о конкуренции не согласны, свою позицию подкрепляют правилами кабинета министров.

Но после полученных претензий от совета по конкуренции коммунальная служба вообще перестала устанавливать дополнительные счетчики. А значит воду, которую использовали для полива считали так, будто она уходила в канализацию. Ситуация, как говорят в совете по конкуренции, получалась абсурдная.

С 12 июня 2023 года клиенты Mārupes komunālie pakalpojumi платили не только за использованную воду, но и за канализацию, даже если ей не пользовались.

Например, полив сада раньше стоил 4 евро, а после изменений — сумма за такой же объем могла быть 15 евро.

«Мы установили, что своими действиями они фактически лишили значительную часть жителей Марупе возможности установить или заменить так называемые дополнительные счётчики потребления воды, и, соответственно, лишили их возможности дифференцировать расходы на подачу воды и отведение сточных вод», — сказала и.о. председателя совета по конкуренции Иева Шмите.

«Коммерческий учётный прибор — он один, и он единственный допустимый согласно 147 постановлению кабинета министров, который используется и применяется для учёта получаемой услуги. (…) Та вода, которую мы подаём по централизованной системе, не предназначена для технических нужд. (…) И если у клиента есть подключение к канализации, тогда он также оплачивает канализационные услуги — по тому же объёму», — говорит член правления Mārupes komunālie pakalpojumi Даце Швейде.

Совет по конкуренции обязал компанию в течение трёх месяцев восстановить услугу по установке и замене дополнительных счётчиков и разрешить, чтобы эту услугу оказывали и другие лица. Также компания оштрафована на 78 тысяч евро.

Предприятие Mārupes komunālie pakalpojumi полностью принадлежит Самоуправлению Марупского края.