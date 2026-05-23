Основатель Civinity Дейвидас Яцка: «Дома в 2100 году будут напоминать живые системы, работающие незаметно»

На фото: Дейвидас Яцка — основатель Civinity и один из ведущих предпринимателей в сфере PropTech (технологий недвижимости) в Литве.

Компания Civinity, в которой работают более 1800 сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании, является одной из крупнейших групп по обслуживанию зданий, инженерным и технологическим решениям в странах Балтии. Сейчас компания вступает в новый этап развития с намерением расширяться по всей Европе, цифровизировать всё большую часть бизнеса и в течение пяти лет достичь EBITDA в размере 100 миллионов евро. Для этого Civinity активно инвестирует в искусственный интеллект, робототехнику и цифровую инфраструктуру, чтобы изменить то, как люди живут, работают, проводят время в зданиях и перемещаются между ними.

Компания также активно расширяется за пределами Балтии, недавно совершив приобретения в Хорватии и Словении. Основатель Civinity Дейвидас Яцка, один из ключевых активных инвесторов и разработчиков экосистемы PropTech в странах Балтии, согласился ответить и на «футуристические» вопросы журнала The Baltic Times о будущем управления зданиями — и о будущем самой Civinity.

Вопрос: Будущие дома, несомненно, станут умнее, устойчивее, модульнее и более автономными, а все системы будут работать как единая интегрированная экосистема. Вы уже говорили об этом в одном из предыдущих интервью The Baltic Times. Но будет ли это действительно означать больший комфорт для людей или лишь усиление контроля и зависимости от систем и администраторов жилья — включая Civinity?

Ответ: Я думаю, здесь действует очень простой принцип — технологии должны служить людям. В других сферах ещё можно спорить, дают ли технологии людям больше контроля или, наоборот, отнимают его часть, но в сфере зданий ответ довольно очевиден.

Технологии для зданий создаются для того, чтобы людям не приходилось постоянно следить, контролировать и решать сложные технические вопросы самостоятельно.

Например, если система в режиме реального времени отслеживает состояние инженерных систем здания и оценивает риски, она может немедленно отреагировать — например, автоматически перекрыть подачу воды сразу после обнаружения утечки. Человек заметил бы такую проблему гораздо позже.

То же касается потребления энергии, отопления и обслуживания зданий. Здания будущего будут просто работать разумнее: оптимизируя ресурсы, сокращая отходы и устраняя проблемы ещё до того, как они станут заметны жильцам. Людям больше не придётся разбираться в сложных системах так же, как большинству из нас сегодня не нужно понимать, как работает интернет или электросеть.

Поэтому как простые, так и сложные технологии для зданий создаются не для того, чтобы лишить людей контроля, а чтобы помогать управлять процессами эффективнее, чем человек физически способен делать самостоятельно.

Вопрос: Возможно ли, что к 2100 году такие компании, как Civinity, уже не будут нужны? Их заменят платформы ИИ, алгоритмы и роботы?

Ответ: Я считаю, что к 2100 году технологии возьмут на себя множество функций, но это не означает исчезновения таких организаций, как Civinity. Скорее, их роль кардинально изменится.

Здания относятся к наиболее сложным элементам городской инфраструктуры, поскольку объединяют множество уровней — физику, инженерию, энергетику, технологии и поведение людей. Даже если технологии будут управлять значительной частью процессов, организации всё равно понадобятся для интеграции всех систем в единую функционирующую экосистему и для ответственности за результат.

Вероятнее всего, в будущем мы будем гораздо реже говорить об «администрировании» в традиционном смысле. Вместо этого появятся операционные системы городов и зданий, которые в реальном времени будут управлять энергией, мобильностью, безопасностью, обслуживанием и другими процессами. Некоторые неисправности будут устраняться ещё до того, как люди вообще их заметят, а роботы возьмут на себя значительную часть физической работы.

Однако даже в таком мире останутся важные вопросы: кто создаёт и поддерживает эти системы, кто гарантирует их безопасность, кто решает нестандартные ситуации, кто общается с клиентами и кто несёт ответственность, когда что-то перестаёт работать?

Вопрос: Насколько активно Civinity уже сейчас использует ИИ и робототехнику?

Ответ: Цифровизация и искусственный интеллект — одни из стратегических приоритетов Civinity. Наша цель — использовать технологии, которые помогают обеспечивать более высокое качество услуг и повышать эффективность.

Например, недавно мы начали сотрудничество с Nexos.ai — стартапом, основанным одним из акционеров NordVPN. Это хорошо отражает наш подход: мы хотим работать с сильными технологическими командами и быть частью этой трансформации.

Мы уже несколько лет внедряем цифровые инструменты и решения на базе ИИ. Наши инженерные команды используют передовые технологии при проектировании систем, менеджеры применяют ИИ для планирования работы и более быстрого реагирования на запросы клиентов, а специалистам по уборке всё чаще помогают роботизированные решения.

Вопрос: Civinity насчитывает более 1600 сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании и объединяет более 30 компаний в сфере обслуживания зданий и инженерии. С какими трудностями вы сталкиваетесь при технологической переподготовке такого большого коллектива?

Ответ: В последние годы мы уделяем большое внимание обучению сотрудников. Внутри группы действует программа развития компетенций Civinity Academy, в которой участвуют одни из сильнейших лекторов страны.

Академия развивает не только профессиональные навыки, но и социальные компетенции — например, управление стрессом, эмоциональное благополучие и способность адаптироваться к переменам.

В будущем мы планируем пойти дальше и превратить Civinity Academy в место, где сотрудники смогут не только повышать квалификацию в своей текущей сфере, но и осваивать совершенно новые компетенции. Я считаю, что это станет особенно важным в стремительно меняющемся мире.

Вопрос: Вы объявили об очень амбициозных планах расширения — только в этом году рассматриваются около 15 приобретений в восьми странах, а также поставлена цель достичь EBITDA в 100 миллионов евро за пять лет. Такая международная экспансия в разных правовых системах должна создавать серьёзные управленческие сложности. Как вы планируете с ними справляться?

Ответ: За более чем 20 лет мы научились расти — каждый год к группе присоединялись новые компании, которые нужно было не только приобрести, но и успешно интегрировать. За это время у нас были как очень успешные истории, так и ситуации, ставшие ценным уроком.

Я всегда говорю, что самая сложная часть приобретений — не сама сделка, а успешная интеграция.

Лучше всего у нас работает частичная интеграция — вместе с командой мы договариваемся о направлении и целях, но в повседневной деятельности оставляем операционную независимость. Внутри группы мы интегрируем только те направления, которые создают общую ценность — финансы, процессы, технологии или доступ к более широкой клиентской базе.

Вопрос: Но если продолжать приобретения, будет ли численность сотрудников расти пропорционально? Или благодаря ИИ и цифровизации она может стабилизироваться или даже сократиться?

Ответ: В нашей стратегии предусмотрено, что через пять лет около 30% доходов группы будут поступать от технологических и цифровых компаний. Такие компании по своей природе требуют меньше сотрудников, поэтому дальнейший рост персонала уже не будет пропорциональным.

ИИ и автоматизация, вероятно, возьмут на себя часть рутинных задач, однако спрос на новые компетенции также возрастёт. Чем больше технологий будет в зданиях, тем больше понадобится людей, способных понимать, управлять, обслуживать и интегрировать эти технологии.

Поэтому я не считаю, что будущее этой отрасли — это «люди против технологий». Скорее, это будет партнёрство людей и технологий, в котором изменится сам характер труда. Одни навыки станут менее важными, другие — гораздо более ценными.



