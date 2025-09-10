Орбан: Украина будет разделена на три зоны — одна России, одна Западу, а третья?

По его словам, в текущих дискуссиях в Европе о гарантиях безопасности уже признается существование «российской зоны», и сейчас обсуждается только ее размер и формат. Орбан указал, что вопрос о так называемой демилитаризованной зоне также остается открытым.

«Похоже, судьба Украины решена. Сегодня Европа «элегантно» говорит о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины. Результатом раздела Украины будет российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты ведутся только о том, сколько регионов в нее включить», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Орбан вновь резко выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО, указав, что это якобы приведет к войне с Российской федерацией и разрушит европейскую экономику. В то же время он призвал к заключению соглашения с Россией, которое предусматривало бы «стратегическое сотрудничество и отказ Украины от вступления в евроатлантические структуры».