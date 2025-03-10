Опять? Больницам на лечение пациентов не хватает примерно 40 млн евро

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) подсчитала, что для лечения такого же количества пациентов на больничных койках в этом году, как и в прошлом, потребуется дополнительно около 40 миллионов евро, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

В этом году на стационарные услуги было выделено меньше денег, чем в 2024 году. Также не удалось достичь соглашения о распределении финансирования между больницами.

"Самое большое расхождение во мнениях касается того, какая мера является приоритетной, что должно предоставляться в первую очередь - более срочные услуги или те, которые уникальны только для конкретного учреждения", - сказала представитель НСЗ Лаура Кронберга.

"Конечно, в условиях ограниченного финансирования будет тот, кому дали больше, а у кого-то другого финансирование отнимут. Поэтому всегда будут недовольные, - сказал член правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша Гиртс Ансонс. - Другой вопрос, это предсказуемость - не менять правила игры в течение финансового года".

В этом году из-за нехватки денег сокращены доплаты, которые крупные университетские больницы получали за сложность своей работы.

(Lsm.lv)