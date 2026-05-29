ООН: в ближайшие 5 лет Землю ждет рекордная жара. На какой год придётся пик?

© Deutsche Welle 29 мая, 2026 11:04

В период 2026-2030 годов средняя температура Земли может достичь рекордных значений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации. Самым жарким годом, по прогнозам синоптиков, станет 2027-й.

Среднегодовая температура в 2026-2030 годах может превысить средний показатель 1850-1900 годов на 1,3 - 1,9°C. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) при Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованном в четверг, 28 мая.

Вероятность того, что средняя температура Земли станет выше как минимум на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем в ВМО оценили в 75%. Этот порог является согласованным долгосрочным лимитом глобального потепления, установленным Парижским климатическим соглашением 2015 года.

Согласно докладу ВМО, с вероятностью 86% один из годов между 2026 и 2030 гг. станет самым теплым за всю историю наблюдений, превзойдя рекорд 2024 года. Метеорологи предполагают, что новым рекордсменом может стать 2027-й из-за эффекта Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо - это климатическое явление, характеризующееся повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что вызывает серьезные изменения погодных условий по всему миру.

Ожидается также, что температуры в Арктике в течение следующих пяти зим будут на 2,8°C выше среднего уровня 1991-2020 годов. Северную Европу в ближайшие пять лет могут ожидать очень влажные зимы - это один из ключевых климатических рисков для региона, который повышает вероятность наводнений, указывают метеоролги.

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Русские и арабы могут растворить «мягкую латышскую культуру» — что делать? Pietiek рекомендует
Русские и арабы могут растворить «мягкую латышскую культуру» — что делать? Pietiek рекомендует

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

