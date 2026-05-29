ООН: в ближайшие 5 лет Землю ждет рекордная жара. На какой год придётся пик?

Среднегодовая температура в 2026-2030 годах может превысить средний показатель 1850-1900 годов на 1,3 - 1,9°C. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) при Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованном в четверг, 28 мая.

Вероятность того, что средняя температура Земли станет выше как минимум на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем в ВМО оценили в 75%. Этот порог является согласованным долгосрочным лимитом глобального потепления, установленным Парижским климатическим соглашением 2015 года.

Согласно докладу ВМО, с вероятностью 86% один из годов между 2026 и 2030 гг. станет самым теплым за всю историю наблюдений, превзойдя рекорд 2024 года. Метеорологи предполагают, что новым рекордсменом может стать 2027-й из-за эффекта Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо - это климатическое явление, характеризующееся повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что вызывает серьезные изменения погодных условий по всему миру.

Ожидается также, что температуры в Арктике в течение следующих пяти зим будут на 2,8°C выше среднего уровня 1991-2020 годов. Северную Европу в ближайшие пять лет могут ожидать очень влажные зимы - это один из ключевых климатических рисков для региона, который повышает вероятность наводнений, указывают метеоролги.