Они же не видят горизонта, может Сейм перенести повыше: философские размышления перед Рождеством

В начале передачи участники рассказали, что бы они написали в письме Деду Морозу. Зигмарс Лиепиньш считает, что самое важное — это семья, поэтому он попросил бы благополучия для своих близких. Лига Меньгельсоне, цитируя поэта Леона Бриедиса, отметила, что каждому важна радость, ведь именно с её помощью можно решить многие проблемы и преодолеть преграды.

Янис Цитковскис попросил бы здоровья, любви и работы, а Марис Олте говорил о могучей силе природы: «У каждого человека есть дела, которые проходят через него, которые он должен сделать, и есть дела Божьи. Дай Бог каждому исполнять Божьи дела в соответствии с убеждениями и ощущениями, которые подсказывает сердце. Сейчас мы начинаем понимать, что у природы тоже есть свои права.

Развивая тему природной силы, участники упомянули голос предков и связь латышей с природой, значение моря. «Мой дом у моря. Я не бегаю к морю каждый день, мне достаточно просто знать, что оно там есть. Это помогает мне быть собой», — сказал Зигмарс Лиепиньш и продолжил: «Где-то я читал, что человеку нужно жить там, где виден горизонт. Это очень важно. Тогда ощущения совсем другие».

Янис Цитковскис задумчиво добавил: «Горизонт — это даль, это взгляд в будущее. Когда мы говорим о Латвии, о нашем государстве, часто создаётся впечатление, что нам не хватает этого взгляда в даль…».

Размышления Цитковскиса прерывает Зигмарс Лиепиньш: «У меня есть одна глупая мысль. Может, Сейм стоит перенести немного повыше, потому что они не видят горизонта! На Закюсале есть здание, которое не знают, куда девать… Может, их туда?» — «Или на плавучую платформу?» — смеясь, добавил Марис Олте.