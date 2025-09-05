Война началась в 2014 году, но это было масштабное вторжение, если быть точным и верным. В тот момент, безусловно, существовал ряд бизнесменов, имевших довольно тесные и глубокие связи, чей бизнес был связан с Россией, отмечает Озолс.

Да, в тот момент они, возможно, не смогли бы всё это прервать, как ножом отрезать, но у них было три с половиной года, чтобы перестроить все отношения и избавиться от этой зависимости. Многие предпочли этого не делать и даже расширить это сотрудничество, воспользовавшись ситуацией.

«Не знаю, что человек может себе сказать, засыпая ночью, но если марганцевая руда, поступившая в Россию, затем используется в стволах, которые в конечном итоге убивают конкретных людей, конкретных детей, конкретных живых людей, – этому нет оправдания», – подчеркивает Озолс.

По его мнению, эти люди, сознательно причастные к этому, должны быть привлечены к самой строгой уголовной ответственности: «Они фактически являются пособниками террористов, они занимаются масштабной поддержкой террора, и, если говорить по существу, это финансисты и пособники террористов, которые должны понести соответствующее наказание», – считает Озолс.

«Наши правоохранительные органы должны работать с этим принципиально и в полную силу. Потому что, напомню ещё раз, на той стороне массово убивают конкретных людей. Не знаю, задумывался ли кто-нибудь на этот момент времени об этом в правительстве Латвии, правоохранительных органах или Сейме, но это нужно сделать немедленно», – говорит Озолс.