Они пособники и финансисты террористов: Озолс предлагает сажать работающих с Россией бизнесменов (2)

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 07:55

Латышские СМИ 2 комментариев

Публицист Отто Озолс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 рассказывает о латвийских бизнесменах, которые даже после вторжения России в Украину продолжают сотрудничать с государством-агрессором, и о том, что эти действия фактически означают поддержку терроризма.

Война началась в 2014 году, но это было масштабное вторжение, если быть точным и верным. В тот момент, безусловно, существовал ряд бизнесменов, имевших довольно тесные и глубокие связи, чей бизнес был связан с Россией, отмечает Озолс.

Да, в тот момент они, возможно, не смогли бы всё это прервать, как ножом отрезать, но у них было три с половиной года, чтобы перестроить все отношения и избавиться от этой зависимости. Многие предпочли этого не делать и даже расширить это сотрудничество, воспользовавшись ситуацией.

«Не знаю, что человек может себе сказать, засыпая ночью, но если марганцевая руда, поступившая в Россию, затем используется в стволах, которые в конечном итоге убивают конкретных людей, конкретных детей, конкретных живых людей, – этому нет оправдания», – подчеркивает Озолс.

По его мнению, эти люди, сознательно причастные к этому, должны быть привлечены к самой строгой уголовной ответственности: «Они фактически являются пособниками террористов, они занимаются масштабной поддержкой террора, и, если говорить по существу, это финансисты и пособники террористов, которые должны понести соответствующее наказание», – считает Озолс.

«Наши правоохранительные органы должны работать с этим принципиально и в полную силу. Потому что, напомню ещё раз, на той стороне массово убивают конкретных людей. Не знаю, задумывался ли кто-нибудь на этот момент времени об этом в правительстве Латвии, правоохранительных органах или Сейме, но это нужно сделать немедленно», – говорит Озолс.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

