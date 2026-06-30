Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Июня Завтра: Mareks, Talivaldis
Доступность

«Она себя исчерпала»: Кулбергс решил бороться с властью советов в госкомпаниях

Редакция PRESS 30 июня, 2026 20:50

Важно 0 комментариев

LETA

Нынешняя модель управления государственными предприятиями с наблюдательными советами себя исчерпала. Такое мнение сегодня журналистам высказал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс («Объединенный список»). По его словам, в Латвии создано чрезмерно большое количество советов.

«Советы на советах, а в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление», — заявил премьер.

Кулбергс считает, что необходимо пересмотреть систему управления государственными капитальными обществами, и намерен инициировать более широкую дискуссию о будущем их наблюдательных советов.

Во вторник правительство утвердило составы советов нескольких государственных вузов. Как сообщалось ранее, в прошлом году Сейм принял поправки к Закону о высших учебных заведениях, предусматривающие сокращение числа членов советов во всех государственных вузах.

До сих пор советы исследовательских университетов состояли из 11 членов: пятерых выдвигал сенат, еще пятерых — профильное министерство, а одного выдающегося представителя академического сообщества, не связанного с деятельностью вуза, назначал президент Латвии.

Советы университетов прикладных наук состояли из семи членов: троих назначал сенат, троих — профильное министерство, а одного независимого представителя отрасли выдвигал президент.

Поправки предусматривают сокращение состава советов исследовательских университетов до семи человек, а университетов прикладных наук — до пяти. Одновременно уменьшится и число представителей, назначаемых сенатом и правительством: до трех в исследовательских университетах и до двух — в университетах прикладных наук.

Изменения, касающиеся сокращения состава советов исследовательских, художественных, культурных и прикладных университетов, вступают в силу 1 июля. Члены советов, назначенные ранее, включая представителей, выдвинутых президентом, продолжат исполнять свои обязанности до 30 июня. Если кто-либо из них досрочно покинет должность, назначившая сторона сможет определить временно исполняющего обязанности до этой даты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ушла купаться и не вернулась: молодая девушка найдена мертвой
Важно

Ушла купаться и не вернулась: молодая девушка найдена мертвой

Куда направляется? В Балтийском море замечена личная яхта Путина с военным эскортом
Важно

Куда направляется? В Балтийском море замечена личная яхта Путина с военным эскортом

Столб дыма над торговым центром: взрыв и пожар возле Rīga Plaza (видео) — дополнено
Эксклюзив

Столб дыма над торговым центром: взрыв и пожар возле Rīga Plaza (видео) — дополнено (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Севастополе ввели веерные отключения электричества

Мир 20:47

Мир 0 комментариев

Назначенный Россией "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев вечером в понедельник, 29 июня, объявил о введении в городе веерных отключений электричества: подача электроэнергии в городские районы чередуется по схеме "три через три" - три часа со светом, три без. По словам Развожаева, это необходимо для "ликвидации перегруза электрических сетей" за пределами региона и предотвращения масштабной аварии в единой энергосистеме. До введения графиков без света уже оставались жители более 100 улиц и десяти пригородных поселков.

Назначенный Россией "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев вечером в понедельник, 29 июня, объявил о введении в городе веерных отключений электричества: подача электроэнергии в городские районы чередуется по схеме "три через три" - три часа со светом, три без. По словам Развожаева, это необходимо для "ликвидации перегруза электрических сетей" за пределами региона и предотвращения масштабной аварии в единой энергосистеме. До введения графиков без света уже оставались жители более 100 улиц и десяти пригородных поселков.

Читать

Плата за услуги фармацевта: что изменится при покупке лекарств с 1 июля?

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

С 1 июля 2026 года жителям Латвии при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку больше не придется оплачивать сбор за услуги фармацевта — его полностью возьмет на себя государство.

С 1 июля 2026 года жителям Латвии при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку больше не придется оплачивать сбор за услуги фармацевта — его полностью возьмет на себя государство.

Читать

В Латвии меняют правила оформления ДТП: когда теперь обязательно вызывать полицию

Выбор редакции 20:33

Выбор редакции 0 комментариев

Правительство Латвии поддержало поправки к Закону о дорожном движении, которые уточняют, в каких случаях водители будут обязаны сообщать о ДТП в Государственную полицию, а также расширяют возможности оформления аварий по европротоколу.

Правительство Латвии поддержало поправки к Закону о дорожном движении, которые уточняют, в каких случаях водители будут обязаны сообщать о ДТП в Государственную полицию, а также расширяют возможности оформления аварий по европротоколу.

Читать

Табачная мафия в Латвии: подпольная фабрика производила миллионы сигарет

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

В этом месяце Государственная полиция пресекла деятельность преступной группы в Земгале, занимавшейся нелегальным оборотом сигарет. В ходе обысков были изъяты почти 13 миллионов сигарет, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Два человека задержаны, еще один объявлен в розыск, сообщает программа Degpunktā.

В этом месяце Государственная полиция пресекла деятельность преступной группы в Земгале, занимавшейся нелегальным оборотом сигарет. В ходе обысков были изъяты почти 13 миллионов сигарет, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Два человека задержаны, еще один объявлен в розыск, сообщает программа Degpunktā.

Читать

Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29

Мир 20:18

Мир 0 комментариев

Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев, как заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, не выполнил свою часть договоренностей - не поделился опытом применения беспилотников на поле боя. Между двумя странами существовало соглашение: Украина делится опытом применения беспилотников, а Польша в ответ передает истребители, сообщил Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, обнародованном во вторник, 30 июня. Этот жест был символическим, но весьма значимым, однако Киев, первоначально согласившись на условия, впоследствии отказался от них, добавил он.

Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев, как заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, не выполнил свою часть договоренностей - не поделился опытом применения беспилотников на поле боя. Между двумя странами существовало соглашение: Украина делится опытом применения беспилотников, а Польша в ответ передает истребители, сообщил Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, обнародованном во вторник, 30 июня. Этот жест был символическим, но весьма значимым, однако Киев, первоначально согласившись на условия, впоследствии отказался от них, добавил он.

Читать

Зря собрались: Рижская дума не смогла уволить правление Rīgas nami за Мясной павильон

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

На внеочередном заседании Рижской думы депутаты заслушали председателя правления муниципального предприятия «Rīgas nami» Ояра Валкерса по поводу ситуации на Рижском центральном рынке.

На внеочередном заседании Рижской думы депутаты заслушали председателя правления муниципального предприятия «Rīgas nami» Ояра Валкерса по поводу ситуации на Рижском центральном рынке.

Читать