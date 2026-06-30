«Она себя исчерпала»: Кулбергс решил бороться с властью советов в госкомпаниях

«Советы на советах, а в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление», — заявил премьер.

Кулбергс считает, что необходимо пересмотреть систему управления государственными капитальными обществами, и намерен инициировать более широкую дискуссию о будущем их наблюдательных советов.

Во вторник правительство утвердило составы советов нескольких государственных вузов. Как сообщалось ранее, в прошлом году Сейм принял поправки к Закону о высших учебных заведениях, предусматривающие сокращение числа членов советов во всех государственных вузах.

До сих пор советы исследовательских университетов состояли из 11 членов: пятерых выдвигал сенат, еще пятерых — профильное министерство, а одного выдающегося представителя академического сообщества, не связанного с деятельностью вуза, назначал президент Латвии.

Советы университетов прикладных наук состояли из семи членов: троих назначал сенат, троих — профильное министерство, а одного независимого представителя отрасли выдвигал президент.

Поправки предусматривают сокращение состава советов исследовательских университетов до семи человек, а университетов прикладных наук — до пяти. Одновременно уменьшится и число представителей, назначаемых сенатом и правительством: до трех в исследовательских университетах и до двух — в университетах прикладных наук.

Изменения, касающиеся сокращения состава советов исследовательских, художественных, культурных и прикладных университетов, вступают в силу 1 июля. Члены советов, назначенные ранее, включая представителей, выдвинутых президентом, продолжат исполнять свои обязанности до 30 июня. Если кто-либо из них досрочно покинет должность, назначившая сторона сможет определить временно исполняющего обязанности до этой даты.