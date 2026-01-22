«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

"Положительные сигналы заключаются в том, что военное финансирование на ближайшие годы утверждено, поэтому нужно посмотреть, что будет с военным присутствием США в Латвии, и у меня есть основания для оптимизма в этом отношении, а именно, что военное присутствие может сохраниться. Конечно, могут произойти всевозможные чудеса: несколько лет назад военное финансирование было частично сокращено, но Конгресс выступил против этого, и финансирование было восстановлено".

Он полагает, что Трампа можно просто... пережить.

"Многие считают, что когнитивные способности президента снижаются и что он потенциально может не дожить до конца своего второго президентского срока. Большинство, однако, считает, что такой исход был бы «слишком безумным». Однако похоже, что влияние Трампа в политике снижается. Но именно поэтому все так торопятся. Часики тикают!"

"В этом году проходят промежуточные выборы, и политическая поддержка Трампа значительно снизилась. А это грозит многим республиканским кандидатам поражением на выборах, - напоминает он. - Можно ожидать, что в течение этого года многие в Республиканской партии будут говорить о том, что союзники не должны так поступать. В Вашингтоне будет расти внутренняя оппозиция".