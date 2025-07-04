Около 80 торговцев съезжаются на ночной Рижский центральный рынок

Рижский центральный рынок продолжает традицию ночной торговли и приглашает посетить фермерский ночной рынок на территории Рижского центрального рынка. С улучшением погоды в предложении торговцев появляется все больше местных товаров, сообщает предприятие.

Торговля происходит каждый вечер с 17:30 до 7:30 утра по улице Спикеру от улицы Ластадияс до улицы Негу.

На ночном рынке в настоящее время можно приобрести сезонные продукты - овощи, ягоды, зелень, цветы и другие продукты. В среднем 77 торговцев предлагают свою продукцию посетителям ночного рынка каждый вечер.

На Ночной рынок фермеров можно также приехать на автомобиле, который можно припарковать на территории Рижского центрального рынка, въехав со стороны улицы Гайзиня.

Рижский центральный рынок является одним из крупнейших рынков в Европе с момента его основания в 1930 году. Его общая площадь составляет 9,9 га, однако статус рынка присвоен территории площадью 6,7 га. Рижский центральный рынок является памятником культуры государственного значения и частью исторического центра Риги, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.