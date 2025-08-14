Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ограничить детям доступ в социальные сети? Большинство жителей Латвии поддерживает эту идею: опрос

Редакция PRESS 14 августа, 2025 17:51

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство, или 76%, жителей Латвии считают, что необходимо искать решения для ограничения использования социальных сетей детьми и молодёжью, свидетельствуют данные опроса, проведённого "Tele2" и "Norstat". Большая часть, или 33% жителей считают, что социальные сети следует полностью запретить детям до 13 лет, что соответствует правилам многих платформ. В свою очередь, 19% считают, что социальные сети следует запретить до 7 лет или пока ребенок не пошел в школу.

В последнее время предложения об ограничении доступа детей и молодёжи к социальным сетям всё чаще обсуждаются в ряде стран мира, учитывая негативные аспекты их чрезмерного использования. Например, во Франции предлагается запретить социальные сети до 15 лет.

"В целом, данные нашего опроса показывают, что 69% жителей Латвии обеспокоены тем, что дети и молодёжь чрезмерно используют социальные сети. Различные исследования также показывают, что время, проводимое за гаджетами, растёт, и вопрос в том, чему именно оно посвящается и насколько осмысленно. Несомненно, социальные сети дают много позитива, но ясно и то, что они подходят не всем возрастным группам, и важно соблюдать возрастные ограничения, установленные самими социальными сетями. Если ответственные учреждения Латвии также считают, что доступ детей к социальным сетям следует ограничить, мы поддержим это и готовы обсудить наиболее эффективные способы реализации", - сказал председатель правления "Tele2" Валдис Ванцович.

"Мы, как общество, до сих пор не хотим полностью осознавать долгосрочное влияние социальных сетей на психическое здоровье детей, подростков и взрослых. Тем временем такие страны, как Франция, Дания и Норвегия, уже вводят существенные ограничения, осознавая, что подростки всё ещё уязвимы и не могут нести полную ответственность за свои действия. Социальные сети могут вызывать у подростков зависимость, снижать концентрацию внимания, способствовать тревожности и сравнению с собой, основываясь на нереалистичных идеях, а также подвергать молодых людей сплетням и критике", - говорит врач-психотерапевт Артурс Миксонс.

Размышляя о возможных решениях, 44% респондентов опроса признали, что важна роль семьи - есть ли в семье чёткие правила и подают ли родители пример. Треть опрошенных, или 36%, считают, что следует установить конкретные ограничения на количество времени, которое можно проводить в социальных сетях в день, а 24% сказали, что доступ к социальным сетям в телефоне следует заблокировать.

"Алгоритмы социальных сетей не предназначены для развития мышления или эмпатии - их задача - удерживать внимание как можно дольше. Телефон, предоставленный "на мгновение", чтобы успокоиться или занять время, пока родитель занят чем-то другим, может стать постоянным, но нездоровым решением для поддержания эмоционального равновесия ребёнка. Важно начать разговор в обществе и в семье о границах и ответственности, чтобы создать детям среду, способствующую их здоровому развитию", - призывает Артурс Миксонс.

"Tele2" провела опрос в сотрудничестве с "Norstat" в июне этого года, в нем приняли участие 1001 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

