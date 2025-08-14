Ограничить детям доступ в социальные сети? Большинство жителей Латвии поддерживает эту идею: опрос

В последнее время предложения об ограничении доступа детей и молодёжи к социальным сетям всё чаще обсуждаются в ряде стран мира, учитывая негативные аспекты их чрезмерного использования. Например, во Франции предлагается запретить социальные сети до 15 лет.

"В целом, данные нашего опроса показывают, что 69% жителей Латвии обеспокоены тем, что дети и молодёжь чрезмерно используют социальные сети. Различные исследования также показывают, что время, проводимое за гаджетами, растёт, и вопрос в том, чему именно оно посвящается и насколько осмысленно. Несомненно, социальные сети дают много позитива, но ясно и то, что они подходят не всем возрастным группам, и важно соблюдать возрастные ограничения, установленные самими социальными сетями. Если ответственные учреждения Латвии также считают, что доступ детей к социальным сетям следует ограничить, мы поддержим это и готовы обсудить наиболее эффективные способы реализации", - сказал председатель правления "Tele2" Валдис Ванцович.

"Мы, как общество, до сих пор не хотим полностью осознавать долгосрочное влияние социальных сетей на психическое здоровье детей, подростков и взрослых. Тем временем такие страны, как Франция, Дания и Норвегия, уже вводят существенные ограничения, осознавая, что подростки всё ещё уязвимы и не могут нести полную ответственность за свои действия. Социальные сети могут вызывать у подростков зависимость, снижать концентрацию внимания, способствовать тревожности и сравнению с собой, основываясь на нереалистичных идеях, а также подвергать молодых людей сплетням и критике", - говорит врач-психотерапевт Артурс Миксонс.

Размышляя о возможных решениях, 44% респондентов опроса признали, что важна роль семьи - есть ли в семье чёткие правила и подают ли родители пример. Треть опрошенных, или 36%, считают, что следует установить конкретные ограничения на количество времени, которое можно проводить в социальных сетях в день, а 24% сказали, что доступ к социальным сетям в телефоне следует заблокировать.

"Алгоритмы социальных сетей не предназначены для развития мышления или эмпатии - их задача - удерживать внимание как можно дольше. Телефон, предоставленный "на мгновение", чтобы успокоиться или занять время, пока родитель занят чем-то другим, может стать постоянным, но нездоровым решением для поддержания эмоционального равновесия ребёнка. Важно начать разговор в обществе и в семье о границах и ответственности, чтобы создать детям среду, способствующую их здоровому развитию", - призывает Артурс Миксонс.

"Tele2" провела опрос в сотрудничестве с "Norstat" в июне этого года, в нем приняли участие 1001 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.