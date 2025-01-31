Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Января Завтра: Tekla, Violeta
Доступность

Основатель LIDO Кирсонс выходит из совета директоров компании, продав еще часть акций

Редакция PRESS 31 января, 2025 14:24

Важно 0 комментариев

LETA

31 января 2025 года состоялась сделка, в результате которой крупнейший акционер AS LIDO, Apollo Group, увеличил свою долю в компании до 96%, приобретя дополнительные 21% акций. Основатель LIDO Гунар Кирсонс сохранил 4% акций и покинул совет директоров.

Председателем совета компании остается Ивар Венделинс, а состав правления LIDO остается неизменным: председателем правления продолжит быть Рита Аузиня, а в его состав входят Расмус Петерсонс, Ренар Гулбис и Солвита Трейланде.

Ивар Венделинс подчеркнул: «Мы глубоко ценим вклад господина Кирсонса в развитие LIDO и рады, что он останется среди акционеров. Наша цель — сохранить и укреплять бренд LIDO, опираясь на его уникальные ценности и традиции, важные для латвийского общества. При этом мы планируем расширять международное присутствие компании. Уверены, что, сотрудничая с профессиональной и преданной команде LIDO, мы сможем достичь поставленных целей и открыть новые перспективы».

Рита Аузиня, в свою очередь, заверила, что изменения не повлияют на стратегию компании: «LIDO — латвийский бренд с устойчивыми корпоративными ценностями. Мы будем продолжать поддерживать традиции латышской кухни и обеспечивать стабильные рабочие места: около 1000 в Латвии и в общей сложности 1200 в Латвии и Эстонии. Наша цель — укреплять позиции на локальном рынке и расширять деятельность за его пределами».

Apollo Group OÜ — эстонская холдинговая компания, работающая в сфере развлечений, общественного питания и розничной торговли. Головной офис находится в Таллинне.

Apollo Group осуществляет деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии с годовым оборотом 220 миллионов евро. В Латвии, помимо LIDO, Apollo Group известна брендами Apollo kino, KFC, My Sushi, Vapiano и O'learys.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Военных КНДР вывели с фронта в Курской области после потерь

Мир 16:55

Мир 0 комментариев

Северокорейских военных не видели на линии фронта в Курской области уже около двух недель, пишет NYT. Собеседники издания объясняют отвод войск КНДР большими потерями.

Северокорейских военных не видели на линии фронта в Курской области уже около двух недель, пишет NYT. Собеседники издания объясняют отвод войск КНДР большими потерями.

Читать
Загрузка

В Даугавпилсе установлен новый национальный рекорд тепла

Новости Латвии 16:37

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу днем температура воздуха в Даугавпилсе превысила +8 градусов, и такая теплая погода 31 января в Латвии зафиксирована впервые, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу днем температура воздуха в Даугавпилсе превысила +8 градусов, и такая теплая погода 31 января в Латвии зафиксирована впервые, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

В Аглоне с телекоммуникационной башни упал и разбился 18-летний парень: почему доступ на вышку открыт для молодёжи?

Важно 16:24

Важно 0 комментариев

В Аглоне в результате падения с телекоммуникационной башни погиб 18-летний парень - талантливый футболист. Местные жители не понимают, почему компания Tet, которой принадлежит вышка, до сих пор не ограничила возможность взобраться на башню, рассказывает программа Bez Tabu, телеканала TV3.

В Аглоне в результате падения с телекоммуникационной башни погиб 18-летний парень - талантливый футболист. Местные жители не понимают, почему компания Tet, которой принадлежит вышка, до сих пор не ограничила возможность взобраться на башню, рассказывает программа Bez Tabu, телеканала TV3.

Читать

В Латвии начинается опрос населения: кого впускать?

Новости Латвии 16:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает ежегодное исследование о доходах и условиях жизни в Латвии. Восемь тысяч домохозяйств по всей стране будут опрошены о жилищных условиях, заработках, самооценке состояния здоровья, степени социальной изоляции и материальных лишениях. Статистиков интересует также состав домохозяйств и социально-экономические характеристики их членов, сообщает LSM+.

Сегодня Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает ежегодное исследование о доходах и условиях жизни в Латвии. Восемь тысяч домохозяйств по всей стране будут опрошены о жилищных условиях, заработках, самооценке состояния здоровья, степени социальной изоляции и материальных лишениях. Статистиков интересует также состав домохозяйств и социально-экономические характеристики их членов, сообщает LSM+.

Читать

Не только мексиканцы: стало известно,сколько граждан Латвии Трамп отправит восвояси

Важно 16:18

Важно 0 комментариев

Американское агентство Fox News опубликовало список Центра иммиграционного и таможенного контроля США, в котором обобщена информация о количестве нелегальных иммигрантов, подлежащих депортации из страны.

Американское агентство Fox News опубликовало список Центра иммиграционного и таможенного контроля США, в котором обобщена информация о количестве нелегальных иммигрантов, подлежащих депортации из страны.

Читать

Погода в субботу: синоптики не обрадовали

Новости Латвии 16:03

Новости Латвии 0 комментариев

В Латгале, Селии и части Видземе в ночь на субботу ожидается сильный дождь, который местами перейдет в снег, прогнозируют синоптики.

В Латгале, Селии и части Видземе в ночь на субботу ожидается сильный дождь, который местами перейдет в снег, прогнозируют синоптики.

Читать

Обвиняют в фашизме только из-за требований к госязыку: Рукс планирует обелить имя главы Латгальской полиции

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

На днях мы публиковали перевод открытого письма работников латгальской полиции, в котором те обвиняли своего прямого руководителя Гунарса Тропса в дискриминации не латышей по этническому принципу.  Письмо было адресовано премьеру Эвике Силине и министру внутренних дел Рихарду Козловскису, а также попало в СМИ. В результате Министерство внутренних дел запланировало проверку ситуации. Но глава Госполции Армандс Рукс заранее не верит обвинениям, сообщает LSM.

На днях мы публиковали перевод открытого письма работников латгальской полиции, в котором те обвиняли своего прямого руководителя Гунарса Тропса в дискриминации не латышей по этническому принципу.  Письмо было адресовано премьеру Эвике Силине и министру внутренних дел Рихарду Козловскису, а также попало в СМИ. В результате Министерство внутренних дел запланировало проверку ситуации. Но глава Госполции Армандс Рукс заранее не верит обвинениям, сообщает LSM.

Читать