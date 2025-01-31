Основатель LIDO Кирсонс выходит из совета директоров компании, продав еще часть акций

Председателем совета компании остается Ивар Венделинс, а состав правления LIDO остается неизменным: председателем правления продолжит быть Рита Аузиня, а в его состав входят Расмус Петерсонс, Ренар Гулбис и Солвита Трейланде.

Ивар Венделинс подчеркнул: «Мы глубоко ценим вклад господина Кирсонса в развитие LIDO и рады, что он останется среди акционеров. Наша цель — сохранить и укреплять бренд LIDO, опираясь на его уникальные ценности и традиции, важные для латвийского общества. При этом мы планируем расширять международное присутствие компании. Уверены, что, сотрудничая с профессиональной и преданной команде LIDO, мы сможем достичь поставленных целей и открыть новые перспективы».

Рита Аузиня, в свою очередь, заверила, что изменения не повлияют на стратегию компании: «LIDO — латвийский бренд с устойчивыми корпоративными ценностями. Мы будем продолжать поддерживать традиции латышской кухни и обеспечивать стабильные рабочие места: около 1000 в Латвии и в общей сложности 1200 в Латвии и Эстонии. Наша цель — укреплять позиции на локальном рынке и расширять деятельность за его пределами».

Apollo Group OÜ — эстонская холдинговая компания, работающая в сфере развлечений, общественного питания и розничной торговли. Головной офис находится в Таллинне.

Apollo Group осуществляет деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии с годовым оборотом 220 миллионов евро. В Латвии, помимо LIDO, Apollo Group известна брендами Apollo kino, KFC, My Sushi, Vapiano и O'learys.