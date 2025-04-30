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Одна из версий: «гастроли» преступной группировки. Поиски грабителей из Старой Риги продолжаются

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 10:12

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Valsts Policija

Одна из версий, которую рассматривает полиция, заключается в том, что к ограблению может быть причастна организованная и мобильная группа, занимающаяся подобными преступлениями. Об этом в среду в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении рассказал начальник управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Реймондс Кронбергс. Виновные по-прежнему не задержаны, полиция продолжает их розыск.

Ограбление произошло во вторник днём в магазине Baltic Watches, расположенном на улице Яня, 3, в Старой Риге. В преступлении участвовали четверо вооружённых лиц — с огнестрельным оружием или предметами, его имитирующими. В результате происшествия пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение. По имеющейся у Латвийского телевидения информации, пострадавший — охранник магазина. Кронбергс отказался комментировать его состояние, уточнив лишь, что огнестрельных ранений у него нет.

«В дополнение к информации, предоставленной вчера о разыскиваемых лицах, подозреваемых в совершении вооружённого ограбления, мы получили большое количество видеоматериалов, и нам теперь подробно известен маршрут перемещения этих лиц», — отметил Кронбергс.

Он добавил, что поступила информация от граждан, в том числе живущих за границей, о возможной личности подозреваемых. «В рамках следствия изъято несколько объектов, проводится работа как следователей, так и криминалистов, что поможет нам идентифицировать этих лиц», — пояснил он.

Сразу после получения информации об ограблении Государственная полиция начала розыскные мероприятия и частично на территории Латвии был объявлен специальный план «Капкан», однако к вечеру он был отменён. Полиция продолжает работу в усиленном режиме, применяя другие методы.

«Мы используем классические методы получения информации, следственные мероприятия, проверки. Также подключены международные каналы, ближайшие соседи — Эстония, Литва, каналы Европола. Учитывая, что одна из рабочих версий — это деятельность мобильной, организованной, преступной группы, занимающейся подобными преступлениями», — добавил Кронбергс.

Он также напомнил, что гражданам ни в коем случае не следует предпринимать самостоятельные действия по задержанию подозреваемых.

Государственная полиция во вторник, 29 апреля, сообщила, что примерно в 15:30 в Старой Риге было совершено вооружённое ограбление магазина часов, после чего преступники скрылись с места происшествия. Был начат уголовный процесс. Согласно имеющимся у полиции данным, подозреваемые уехали с места преступления на тёмном автомобиле VW Golf 5 с украденными государственными номерными знаками, пересекли Каменный мост в Риге. Размер нанесённого материального ущерба пока уточняется.

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