Один ребёнок умер, ещё один в больнице: в Риге ищут источник опасной инфекции

Оба ребенка дошкольного возраста были доставлены в детскую больницу в выходные с осложнениями от инфекции стрептококка типа А. Один из детей умер, а другой в настоящее время находится на лечении в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильное.

Оба инфицированных ребенка посещали одну и ту же группу детского сада, и в настоящее время учебное заведение находится под усиленным медицинским наблюдением. Источник заражения пока неизвестен. Информация о конкретных случаях заболевания поступила в Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в субботу, 28 июня, вечером, сообщает телеканал TV3.

Название учреждения не разглашается, однако в ответственном подразделении Рижского самоуправления телеканалу TV3 News пояснили, что родители проинформированы о случившемся, и оставшиеся дети могут продолжить посещать учебное заведение.

Представитель SPKC Илзе Арая указывает, что эпидемиологи, получив информацию из Детской клинической университетской больницы (BKUS), начали расследование. Центр также связался с руководителем дошкольного образовательного учреждения, ведя медицинское наблюдение за пострадавшей группой с первого дня, а также принимая все профилактические меры, включая дезинфекцию детского сада в воскресенье, 29 июня.

Арая подчеркивает, что главной задачей эпидемиологов на данный момент является выявление контактных лиц и дальнейшее расследование для установления источника заражения, добавив, что на данный момент источник заражения не установлен, но эпидемиологическое расследование продолжается.

Она также отметила, что на данный момент информации о дополнительных случаях заболевания нет. Этот случай локальный, и угрозы для населения нет, подчеркивает представитель SPKC. Она рекомендует родителям следить за своими детьми и при первых признаках заболевания немедленно обращаться к семейному врачу.

В целях соблюдения права пациентов на конфиденциальность Детская больница не дает дополнительных комментариев, указывая, что наиболее частой причиной бактериального фарингита является бета-гемолитический стрептококк группы «А». Чаще всего фарингит вызывают вирусы, и в этом случае он проходит в течение нескольких дней без лечения. Однако есть случаи, когда стрептококки вызывают воспаление горла.

Больница подчеркивает, что важно быстро диагностировать инфекцию и правильно лечить ее антибиотиками, поскольку эта инфекция очень заразна и может вызывать осложнения. Инфекция может легко распространяться, когда инфицированный человек кашляет или чихает, а другие люди контактируют с каплями или слизью. Если стрептококковую инфекцию не обнаружить и не лечить, особенно у детей, могут развиться осложнения, включая ревматизм, который может повредить сердце, и гломерулонефрит, который поражает почки.