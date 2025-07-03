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Один ребёнок умер, ещё один в больнице: в Риге ищут источник опасной инфекции

© LETA 3 июля, 2025 15:34

ЧП и криминал 0 комментариев

Эпидемиологи ищут источник стрептококковой инфекции после смерти одного ребенка и госпитализации другого в Риге, сообщает в среду телеканал "TV3 News".

Оба ребенка дошкольного возраста были доставлены в детскую больницу в выходные с осложнениями от инфекции стрептококка типа А. Один из детей умер, а другой в настоящее время находится на лечении в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильное.

Оба инфицированных ребенка посещали одну и ту же группу детского сада, и в настоящее время учебное заведение находится под усиленным медицинским наблюдением. Источник заражения пока неизвестен. Информация о конкретных случаях заболевания поступила в Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в субботу, 28 июня, вечером, сообщает телеканал TV3.

Название учреждения не разглашается, однако в ответственном подразделении Рижского самоуправления телеканалу TV3 News пояснили, что родители проинформированы о случившемся, и оставшиеся дети могут продолжить посещать учебное заведение.

Представитель SPKC Илзе Арая указывает, что эпидемиологи, получив информацию из Детской клинической университетской больницы (BKUS), начали расследование. Центр также связался с руководителем дошкольного образовательного учреждения, ведя медицинское наблюдение за пострадавшей группой с первого дня, а также принимая все профилактические меры, включая дезинфекцию детского сада в воскресенье, 29 июня.

Арая подчеркивает, что главной задачей эпидемиологов на данный момент является выявление контактных лиц и дальнейшее расследование для установления источника заражения, добавив, что на данный момент источник заражения не установлен, но эпидемиологическое расследование продолжается.

Она также отметила, что на данный момент информации о дополнительных случаях заболевания нет. Этот случай локальный, и угрозы для населения нет, подчеркивает представитель SPKC. Она рекомендует родителям следить за своими детьми и при первых признаках заболевания немедленно обращаться к семейному врачу.

В целях соблюдения права пациентов на конфиденциальность Детская больница не дает дополнительных комментариев, указывая, что наиболее частой причиной бактериального фарингита является бета-гемолитический стрептококк группы «А». Чаще всего фарингит вызывают вирусы, и в этом случае он проходит в течение нескольких дней без лечения. Однако есть случаи, когда стрептококки вызывают воспаление горла.

Больница подчеркивает, что важно быстро диагностировать инфекцию и правильно лечить ее антибиотиками, поскольку эта инфекция очень заразна и может вызывать осложнения. Инфекция может легко распространяться, когда инфицированный человек кашляет или чихает, а другие люди контактируют с каплями или слизью. Если стрептококковую инфекцию не обнаружить и не лечить, особенно у детей, могут развиться осложнения, включая ревматизм, который может повредить сердце, и гломерулонефрит, который поражает почки.

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