Обломки сбитого дрона перестали искать

Дрон был сбит на сравнительно большой высоте, и его фрагменты могут быть разбросаны на большой территории.

В распоряжении НВС в настоящее время нет информации о стране происхождения дрона и его типе.

В поисковых мероприятиях не задействована и Государственная полиция, которая по факту произошедшего начала уголовный процесс. Планируется, что сегодня уголовный процесс будет передан Службе государственной безопасности.

Уже сообщалось, что в понедельник утром в Берзгальской волости Резекненского края истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии сбили иностранный беспилотный летательный аппарат, залетевший в Латвию в результате применения Россией средств радиоэлектронной борьбы.

Дрон был сбит впервые с тех пор, как в воздушном пространстве Латвии фиксируются залетающие из-за границы дроны.