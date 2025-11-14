Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Энтузиасты сбора грибов выступили с призывом: «Эй, airBaltic, выслушайте меня на минутку, пожалуйста! Нам нужна одна красивая «птичка» с боровиками и лисичками! В конце концов, сбор грибов — это наш общий национальный спорт. В соцсетях есть гигантские группы и сообщества на разных языках и в разных странах — около 100 000 участников, посвящённые микологии. Зачем же ограничиваться только названиями городов, где споры о том, какой лучше - нас только разделяют, если можно объединить народ и завоевать мир грибами?".

Сбор даров природы — растущий тренд в мире, люди возвращаются к ценностям предков, поиск и сбор грибов — хобби мирового масштаба. Мы можем спорить, лучше ли Тукумс или Лимбажи, но соус из лисичек с молодым картофелем, или соус из белых грибов, или просто азарт сбора — это уже момент, сплачивающий всю нацию. Объединяющий, или, как говорит Nokia, соединяет людей... традиционными блюдами и занятиями, а также богатством нашей природы».

На это предложение в «Facebook» отреагировала и компания «airBaltic»: «Хм, подумаем об этом красивом дизайне в следующий раз, когда пойдём за грибами. Спасибо за идею».