Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

О признании отцовства после рождения ребёнка: не только через суд

«Семь секретов» 12 сентября, 2025 11:46

Юридическая консультация 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Hendrik Schmidt/dpa

"Недавно мой сын узнал, что у него есть ребенок. Несколько лет назад он встречался с женщиной, у них были отношения, но со временем они разошлись. Как позже выяснилось, это произошло в самом начале ее беременности, когда она еще даже не сообщила ему о том, что ждет ребенка. После разрыва мой сын уехал за границу на заработки, и все это время он не знал, что у него родился сын. Только недавно, вернувшись в Латвию, он случайно узнал об этом. Они снова начали общаться с матерью ребенка, и между ними постепенно восстановились отношения. И теперь хочет официально признать ребенка со всеми вытекающими обязательствами. Правда, он не знает, согласится ли она. Скажите, куда обращаться, чтобы все оформить?"...

Согласно статье 146 Гражданского закона, если мать и отец ребенка состоят между собой в браке, муж автоматически признается отцом ребенка при его рождении. Это называется допущением отцовства.

Если происхождение ребенка от отца не было установлено в соответствии с положениями вышеуказанной статьи закона либо суд признал, что ребенок не происходит от мужа, то происхождение ребенка основывается на добровольном признании отцовства или на установлении отцовства в судебном порядке.

Добровольное признание отцовства

Заявление о признании отцовства можно подать не только при регистрации рождения ребенка, но также до или после его рождения. Для этого требуется согласие матери. Если она согласна, оба родителя лично подают совместное заявление в отдел загса (dzimtsarakstu nodaļa), предъявив документы, удостоверяющие личность.

Если ребенку уже исполнилось 12 лет, его согласие также обязательно. Он должен лично явиться в загс и письменно подтвердить согласие, предъявив удостоверение личности.

После подачи заявления соответствующая запись вносится в регистр актов о рождении - и отец ребенка признается таковым юридически. До этого родителям нужно договориться о фамилии ребенка.

Согласно статье 151 закона, она определяется по фамилии родителей. Если фамилии разные, ребенку присваивается фамилия отца или матери по их соглашению. При отсутствии соглашения фамилию устанавливает сиротский суд с учетом интересов ребенка.

Судебное установление отцовства

Если мать не согласна подавать совместное заявление или признание невозможно, отцовство можно установить через суд.

Иск вправе подать мать или опекун ребенка (если таковой назначен), сам ребенок по достижении 18 лет либо человек, считающий себя биологическим отцом этого ребенка.

Суд учитывает любые доказательства происхождения ребенка от конкретного лица. Если отцовство установлено через суд, то фамилию ребенка тоже определяет суд, учитывая интересы ребенка.

После получения вступившего в силу судебного решения его необходимо представить в загс для внесения записи в регистр рождений.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:05 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать