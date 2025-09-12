О признании отцовства после рождения ребёнка: не только через суд

Согласно статье 146 Гражданского закона, если мать и отец ребенка состоят между собой в браке, муж автоматически признается отцом ребенка при его рождении. Это называется допущением отцовства.

Если происхождение ребенка от отца не было установлено в соответствии с положениями вышеуказанной статьи закона либо суд признал, что ребенок не происходит от мужа, то происхождение ребенка основывается на добровольном признании отцовства или на установлении отцовства в судебном порядке.

Добровольное признание отцовства

Заявление о признании отцовства можно подать не только при регистрации рождения ребенка, но также до или после его рождения. Для этого требуется согласие матери. Если она согласна, оба родителя лично подают совместное заявление в отдел загса (dzimtsarakstu nodaļa), предъявив документы, удостоверяющие личность.

Если ребенку уже исполнилось 12 лет, его согласие также обязательно. Он должен лично явиться в загс и письменно подтвердить согласие, предъявив удостоверение личности.

После подачи заявления соответствующая запись вносится в регистр актов о рождении - и отец ребенка признается таковым юридически. До этого родителям нужно договориться о фамилии ребенка.

Согласно статье 151 закона, она определяется по фамилии родителей. Если фамилии разные, ребенку присваивается фамилия отца или матери по их соглашению. При отсутствии соглашения фамилию устанавливает сиротский суд с учетом интересов ребенка.

Судебное установление отцовства

Если мать не согласна подавать совместное заявление или признание невозможно, отцовство можно установить через суд.

Иск вправе подать мать или опекун ребенка (если таковой назначен), сам ребенок по достижении 18 лет либо человек, считающий себя биологическим отцом этого ребенка.

Суд учитывает любые доказательства происхождения ребенка от конкретного лица. Если отцовство установлено через суд, то фамилию ребенка тоже определяет суд, учитывая интересы ребенка.

После получения вступившего в силу судебного решения его необходимо представить в загс для внесения записи в регистр рождений.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.