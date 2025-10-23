О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено?

Платить надо, но не всем

Вызов семейного врача на дом входит в список необходимых медицинских услуг, которыми могут пользоваться пациенты. Семейный врач и врач-специалист, которые имеют договор с Национальной службой здоровья, обеспечивают этой услугой жителей по цене, назначенной врачом или лечебным учреждением. Также выделены группы пациентов, которым визит врача на дом полностью или частично оплачивает государство.

1. Доплата пациента за домашний визит в размере 2,85 евро:

-- больные гриппом во время эпидемии гриппа;

-- если визит врача сделан после вызова неотложной медицинской помощи;

-- пациенты старше 80 лет;

-- пациенты с психическим заболеванием (определенные диагнозы), если визит не связан с психиатрическим лечением.

2. От оплаты визита врача на дом освобождены:

-- дети до 18 лет;

-- инвалиды 1-й группы;

-- пациенты, нуждающиеся в длительной искусственной вентиляции легких;

-- пациенты, получающие паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинский уход на дому;

-- пациенты, получающие услуги в учреждениях длительного социального ухода или реабилитации.

(!) Заявку на домашний визит следует подавать до 15.00 по рабочим дням.

Алло, доктор...

Куда обращаться, если человек заболел в неурочное время? Внезапно сильно заболела голова, а таблетка не помогает, резкие боли в спине, вдруг подскочило или упало давление и так далее. Поликлиники закрыты, семейный врач не работает круглосуточно. Ехать в больницу? А если это просто разовый приступ?

Если закончилось время приема семейного врача, можно получить консультацию по телефону у дежурного врача. Вам подскажут, что делать в случаях приступа, как снять тревогу, а это главное. Врач скажет, какое безрецептурное лекарство можно принять, к какому врачу обратиться наутро или, возможно, надо срочно вызывать «скорую помощь»…

* Консультация по телефону поможет в случаях:

-- простуды, лихорадки;

-- рвоты, диареи;

-- боли в спине;

-- боли в ушах и горле;-

-- раны, ссадины, ушиба, растяжения;

-- обострения хронических заболеваний.

* Надо знать, что дежурный врач по телефону:

-- не открывает и не закрывает больничный лист;

-- не выписывает рецепты;

-- не оценивает результаты медицинских исследований (рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, соноскопия и др.);

- не объясняет диагноз, поставленный лечащим врачом.

Также это не телефон для справок, по которому можно спросить, где принимает нужный вам врач-специалист, где купить и сколько стоит то или иное лекарство...

66016001 -- консультационный телефон дежурного врача доступен:

-- на всей территории Латвии;

-- по рабочим дням с 17.00 до 8.00;

-- в выходные и праздничные дни -- круглосуточно.

Оплата по тарифу оператора связи пациента.

Укажите контактное лицо

Национальная служба здравоохранения (NVD) предлагает жителям указать свое контактное лицо на портале электронного здравоохранения www.eveseliba.gov.lv. Наличие этой информации позволит врачам при необходимости связаться с близким человеком.

Контактная информация важна в критических ситуациях, когда происходит несчастный случай. Например, если человек доставлен в медицинское учреждение после дорожно-транспортного происшествия, инфаркта, инсульта или другого события и находится без сознания или в очень тяжелом состоянии, сам больной не имеет возможности сообщить близким о своем местонахождении. Также врачу понадобится информация о хронических заболеваниях пациента, аллергенах, применяемых лекарствах и т. д.

Информация о здоровье пациента конфиденциальна и охраняется законом. Она передается только контактным лицам, указанным на портале www.eveseliba.gov.lv.

Каждый может указать контактное лицо (или несколько), зарегистрировавшись с помощью мобильного приложения eParaksts mobile, eID-карты или мобильного приложения Smart-ID на сайте www.eveseliba.gov.lv. Контактным лицом может стать супруг, партнер, родители, дети или любое другое доверенное лицо.

Пожилые люди и другие жители, которые не пользуются Интернетом, могут попросить своего семейного врача или другого практикующего врача внести контактную информацию во время своего обычного визита.

Получить консультацию об указании контактного лица можно, обратившись в службу поддержки пользователей электронного здравоохранения -- ежедневно с 8.00 до 20.00:

тел. 67803300 -- для жителей;

тел. 67803301 -- для медицинского персонала.

Льготы в сфере охраны здоровья

Лица, признанные нуждающимися в соответствии с порядком, установленным правилами Кабинета министров №809 «Правила оценки материального положения домохозяйства и получения социальной помощи», имеют следующие льготы на лечение:

-- освобождаются от доплаты пациента за медицинские услуги;

-- освобождаются от доплаты пациента за хирургические операции, проводимые в операционной в течение одной госпитализации;

-- получают компенсацию в полном объеме расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий.

Для того чтобы выяснить, имеет ли домохозяйство право на получение статуса нуждающегося лица, надо обратиться в социальную службу своего местного самоуправления с заявлением на государственном языке.

* Порог доходов для нуждающихся лиц в 2025 году:

-- для первого или единственного человека в семье -- 377 евро;

-- для остальных членов семьи -- 264 евро.

Где найти полезную информацию

Больше узнать о порядке предоставления медицинских услуг в Латвии, а также о ценах на услуги здравоохранения, о возможности записи к врачу и на обследование, регистрации у семейного врача можно:

-- по бесплатному информационному телефону Национальной службы здоровья -- 80001234;

-- на портале Национальной службы здоровья: www.vm.nvd.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА