«Нужно что-то делать!» Глава СГД объяснила, почему важно указывать источник денег (3)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 20:54

Важно 3 комментариев

LETA

Обсуждая ужесточение контроля над теневой экономикой и необходимость указания происхождения денег в строительстве, генеральный директор Службы государственных доходов Байба Шмите-Роке в программе «Цена денег» на телеканале TV24 объясняет, что такое теневая экономика и почему обществу необходимо изменить своё мышление.

Генеральный директор СГД, комментируя ситуацию с ограничением теневой экономики, отмечает, что в 2023 году были созданы рабочие группы для разработки предложений по сокращению теневой экономики. Главными инициаторами выступили сами предприниматели, а СГД предложила указывать происхождение денег.

«Что такое теневая экономика? В принципе, этим должно быть обеспокоено всё латвийское общество, и оно обеспокоено – теневой экономики много, бюджетных поступлений меньше, нужно что-то делать. Предприниматели обеспокоены, потому что из-за теневой экономики у них нет честной конкуренции. Государство обеспокоено, потому что обеспокоено общество», – говорит Байба Шмите-Роке. Она поясняет, что указание происхождения денег не направлено на то, чтобы государство собирало больше налогов.

«Нет! Главная цель, к которой нам необходимо пересмотреть своё мышление, — это обеспечить предпринимателям честную конкурентную среду и прозрачность. Благодаря этому мы также можем способствовать поступлению денег в бюджет», — заявила глава СГД, добавив, что, ограничив теневую экономику, латвийское государство, несомненно, станет только богаче.

Комментарии (3)
Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica» (3)

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции (3)

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено? (3)

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума (3)

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне (3)

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется (3)

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы (3)

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

