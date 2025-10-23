Генеральный директор СГД, комментируя ситуацию с ограничением теневой экономики, отмечает, что в 2023 году были созданы рабочие группы для разработки предложений по сокращению теневой экономики. Главными инициаторами выступили сами предприниматели, а СГД предложила указывать происхождение денег.

«Что такое теневая экономика? В принципе, этим должно быть обеспокоено всё латвийское общество, и оно обеспокоено – теневой экономики много, бюджетных поступлений меньше, нужно что-то делать. Предприниматели обеспокоены, потому что из-за теневой экономики у них нет честной конкуренции. Государство обеспокоено, потому что обеспокоено общество», – говорит Байба Шмите-Роке. Она поясняет, что указание происхождения денег не направлено на то, чтобы государство собирало больше налогов.

«Нет! Главная цель, к которой нам необходимо пересмотреть своё мышление, — это обеспечить предпринимателям честную конкурентную среду и прозрачность. Благодаря этому мы также можем способствовать поступлению денег в бюджет», — заявила глава СГД, добавив, что, ограничив теневую экономику, латвийское государство, несомненно, станет только богаче.