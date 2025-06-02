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Нужен ли бухгалтер в малом бизнесе и как оформить его услуги: советы юриста

«Семь секретов» 2 июня, 2025 09:08

Юридическая консультация 0 комментариев

"У меня есть небольшая компания, предоставляющая маркетинговые услуги (исследование рынка), где я являюсь единственным работником и членом правления. Доходы компании небольшие и нерегулярные — в среднем один-два заказа в месяц, и стоимость одного заказа (услуги по исследованию рынка) не превышает 1 000 евро в месяц. Обязательно ли принимать на работу бухгалтера, если его услуги нужны максимум на несколько часов в месяц, чтобы подать отчеты? Могу ли я заключить с бухгалтером договор подряда?".

Если у вас есть соответствующие знания, то, в соответствии с пунктом 4 статьи 35 закона «О бухгалтерском учете», бухгалтерию в компании вы имеете право вести самостоятельно как член правления, то есть если вы являетесь единственным членом правления и единственным участником (собственником) компании.

Можно ли заключить договор подряда с бухгалтером

Заключать договор подряда с бухгалтером как с физическим лицом нельзя, так как статья 34 закона «О бухгалтерском учете» устанавливает, что бухгалтерию на предприятии может вести либо нанятый бухгалтер (работник) либо лицензированный поставщик бухгалтерских услуг. 

Лицензирование бухгалтеров осуществляет Служба государственных доходов (далее в тексте – Служба госдоходов), если у бухгалтера есть соответствующее высшее образование, пройдено соответствующее обучение, а также получены сертификаты, разработана система внутреннего контроля, застрахована гражданско-правовая ответственность, наличествует безупречная репутация и т. д.

Как оформить бухгалтерские услуги законно

В вашем случае, чтобы получать бухгалтерские услуги, вы можете заключить договор с лицензированным поставщиком бухгалтерских услуг — юридическим лицом или самозанятым, которое за оказанные услуги будет выставлять ежемесячные счета. Таким образом, бухгалтер, как поставщик услуг, сам будет отвечать за уплату налогов со своей хозяйственной деятельности. С бухгалтером следует заключить договор о сотрудничестве, в котором будут указаны вид и объем услуг, а также размер вознаграждения. Это обычная практика, когда объем операций и количество налоговых деклараций невелики.

Однако вы, конечно, можете также принять бухгалтера на работу по трудовому договору, так как работник имеет право работать у нескольких работодателей, если только вы или другой работодатель не предусмотрели в договоре ограничение на такую работу. Существенно отметить, что в таком случае достаточно профессионального опыта бухгалтера — рабочего стажа, и наличие лицензии не требуется.

Рабочее время, запрет на работу у других работодателей и минимальные социальные взносы

Статья 134 Трудового закона предусматривает, что работника можно нанимать на неполный рабочий день. В трудовом договоре указывается согласованное дневное или недельное рабочее время, которое, по сути, означает минимальное количество часов работы в день или неделю. 

В договоре можно прописать, что, например, вы гарантируете занятость бухгалтера не менее одного часа в неделю. В этом случае оплата будет производиться за суммированное рабочее время по установленной почасовой ставке.

Если в заключаемом трудовом договоре работнику-бухгалтеру будет запрещено работать у других работодателей в той же должности, и вы будете его единственным работодателем, при этом зарплата бухгалтера не достигнет установленной минимальной зарплаты, вам, помимо выплаченной зарплаты и налогов на рабочую силу, также нужно будет делать обязательные минимальные социальные взносы с минимальной зарплаты.

Самому работодателю расчет производить не нужно — это делает Государственное агентство социального страхования, если задекларированный в Службе госдоходов доход работника за квартал меньше трех минимальных зарплат. Если у бухгалтера будет несколько работодателей, то перерасчет по дополнительным взносам получит тот работодатель, которому работник подал свою налоговую книжку (указал в системе электронного декларирования).

Рекомендую устанавливать зарплату, соответствующую профессии, по крайней мере в размере 80% от средней часовой ставки по стране.

Эту информацию, а также ежемесячные обновления данных публикует Служба госдоходов на своем сайте по адресу: https://www.vid.gov.lv (раздел «Актуальности», подраздел «Заработная плата по профессиям»).

 

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