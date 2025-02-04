Нужен единый подход: министерство предлагает разработать цифровую платформу для изучения госязыка

Сейчас услуги по изучению латышского языка финансируются и контролируются несколькими учреждениями, в результате чего процесс раздроблен, и существуют разные требования к образовательным учреждениям и организаторам курсов. К тому же изучающим языки недоступна единая платформа, которая позволила бы им подавать заявки на курсы, отслеживать свой прогресс и упрощала бы процесс выделения финансирования на эти цели, отмечает министерство.

Сильная раздробленность и невозможность охвата всех целевых групп — одни из главных проблем в вопросе изучения латышского языка для взрослых людей, прозвучало на заседании комиссии. Чтобы решить эти проблемы, МОН предлагает модуль изучения госязыка добавить в уже разработанную цифровую платформу управления навыками взрослых www.stars.gov.lv — то есть прямо в индивидуальные кабинеты на этом сайте. Уже сейчас на этом портале для жителей доступны различные курсы повышения квалификации, но не курсы латышского языка.

В результате такое решение обеспечит доступность единой информации о возможностях изучения языка, облегчит подачу заявок на образовательные программы независимо от источника их финансирования, позволит вести централизованный учет и даст отслеживать изменения, а также обеспечит выделение финансирования в соответствии с определенными критериями.

«Наша установка была, что мы должны использовать также и имеющиеся ресурсы, уже сейчас организовывая курсы, предлагая единое качество, единую информационную базу данных о том, где можно изучать язык уже сейчас. И система индивидуальных учебных учетных записей просто к этому еще не готова. Она недоступна на других языках, кроме латышского, она не доступна людям, которые могут регистрироваться при помощи электронной подписи, Smart-ID или одного из интернет-банков. Так что там еще нужно вложить достаточно работы, чтобы система была доступна для всех целевых групп», — рассказала министр культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные»).

Дополнительно будут разработаны единые рекомендации по обучению латышскому языку взрослых, которые определят образовательные и квалификационные требования к учителям и организаторам курсов латышского языка.

Важным для интеграции граждан третьих стран в латвийское общество является также возможность изучения латышского языка как иностранного, и сейчас ведется работа над тем, чтобы подготовить педагогов, которые могли бы предоставлять такой вариант обучения.

План разработки единой системы для изучения латышского языка для взрослых людей включает в себя множество этапов на протяжении двух лет. Предварительно планируется, что разработка системы должна быть завершена до 1 июля 2026 года, и единый процесс изучения языка начнет действовать с 31 декабря 2026 года.

Минобразования призывает общественность и все заинтересованные организации принять участие в дискуссии и высказать предложения касательно разработанных министерством решений, чтобы можно было обеспечить в стране эффективную и более доступную систему освоения латышского языка.

Бесплатные курсы латышского языка неизменно пользуются огромным спросом. Кроме того, осваивать латышский хотят и иностранные студенты, и украинцы, поселившиеся в Латвии. Государство организовало также курсы для украинских педагогов.