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Новый министр сообщения и Rail Baltica: что дальше?

© LETA 16 марта, 2025 09:45

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После так называемой "перезагрузки" правительства пост министра сообщения занял Атис Швинка ("Прогрессивные"). Он, по его же словам, никаких революций в управлении проектом не планирует - будет продвижение шаг за шагом, с упором на строительство основной трассы. Оппозиция в Сейме, впрочем, ожидает более четкого видения будущего "стройки века", сообщает TV3 Ziņas.

Новый министр отвечает уклончиво на вопрос, будет ли его подход к управлению проектом отличаться от того, что был у предшественников, но подчеркивает, что приоритетным является начало строительства (наконец-то) рельсов, то есть основной трассы. Оборудовать стройплощадку в Иецаве уже начали.

"Я бы здесь не сравнивал. Для меня главное, чтобы я мог через месяцы, через полгода показать конкретные насыпи, конкретные проложенные рельсы", - поясняет Швинка.

На вопрос, а как быть, если денег дальше не будет, министр отвечает: "До сих пор я их не видел, моя главная цель - Иецава - граница Литвы. Потом идти с финансированием дальше. Я бы хотел практичнее подойти, не так много показывать стратегии и планы".

Такой подход "строим и надеемся, что деньги как-то раздобудут" критикует Андрис Кулбергс, возглавлявший комиссию парламентского расследования по Rail Baltica. Он также подчеркивает, что строительные мощности в Латвии ограничены, при этом параллельно актуальны полигон в Селии, укрепление границы и другие нужды в области обороны.

"Ответ "Да, строим!" не годится. Надо понимать, как. Это мы все уже слышали много лет. У нас финансовая дыра на миллиарды евро, и у нас есть Rail Baltica. Деньги, ресурс и время - вот чаши весов. Решит ли Rail Baltica вопрос нашей безопасности? Ведь мы ему уделяем все наше финансирование, внимание и ресурс. Вот вопросы без ответов, на которые каждый хочет услышать ответ. Мы должны расставить приоритеты, мы не можем все".

Есть ли ответ у самого Кулбергса? Тот категоричен: "Нет, у меня этого ответа нет!"

По словам Швинки, вопрос строительных мощностей в данный момент не является решающим. Это, по его словам, можно наладить. Все остальное - пошагово.

Министр считает так: "Это не могут быть табуированные темы. Надо четко знать, сколько у нас денег, сколько мы можем дальше строить, как мы продвигаемся вперед с основной трассой. Если конкретных денег нет, надо так и сказать. Будем продвигаться вперед шаг за шагом.

Что это означает "если денег нет, надо так и сказать"? Сначала строить рельсы, а в конце мы скажем "простите, денег нет" - и рельсы, ведущие в никуда, в чистом поле?

Неправда. Это означает, что железнодорожный узел в Иецаве критически важен. Это будет первый узел, где будут и рампы военной мобильности, и перевалка грузов, и пассажиры".

Обширные работы по строительству основной трассы Rail Baltica под Иецавой начнутся уже в апреле.

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