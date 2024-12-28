Новый год придет с легким морозцем и порывистым ветром

По сведениям Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночью 31 декабря на востоке страны ожидается небольшой мороз, в центральной части страны температура воздуха упадет примерно до нуля.

С учетом того, что местами возможны снегопады, дороги в новогоднюю ночь могут быть скользкими.

Согласно прогнозам на различных метеорологических сайтах, первый день 2025 года принесет в Латвию сильный ветер, скорость которого на побережье, особенно в Курземе, может превысить 20 м/с.

1 января в Латвии ожидаются осадки. В восточных районах страны может выпасть снег, в других местах он будет чередоваться с дождем.