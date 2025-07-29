Новые правила продажи алкоголя в Латвии: действуют уже с 1 августа

С целью ограничения импульсивных покупок алкогольных напитков, доставка алкоголя, приобретённого через интернет-сайт или мобильное приложение, будет разрешена не ранее чем через шесть часов после оформления заказа. Также запрещаются рекламные акции, побуждающие к покупке сразу нескольких единиц алкогольной продукции по сниженной цене, и скидки в рамках программ лояльности потребителей.

Согласно изменениям, реклама цен и скидок на алкогольные напитки будет запрещена в прессе, печатных рекламных изданиях и публикациях, в кинотеатрах, на сайтах и онлайн-платформах, в том числе посредством (электронной) почты, а также в местах розничной торговли, где продаётся алкоголь. В таких торговых точках обязательно должно быть размещено хорошо заметное предупреждение о вреде алкоголя для здоровья, а также о запрете продажи несовершеннолетним, их праве на покупку, употребление и хранение алкогольных напитков.

Также вводится запрет на бесплатное распространение алкоголя, в том числе в качестве подарка или компенсации, в местах торговли и предоставления услуг — независимо от наличия у них специального разрешения.

Кроме того, установлено, что в местах проведения азартных игр будет запрещена розничная продажа алкоголя для употребления на месте — у игровых автоматов, карточных и рулеточных столов, а также других игровых устройств.