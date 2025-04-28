Новости столицы: Островной мост встал в пробку из-за… лебедя

Птицу поймали сотрудники муниципальной полиции. По предварительным данным, птица пострадала.
Uz Salu tilta sastrēgums, jo vienu joslu aizņēmis sēdošs gulbis un viņu uzmanošā policijas ekipāža— Zhuks (@Egitazz) April 28, 2025
В понедельник утром на Островном мосту в Риге в направлении Юрмалы образовалась пробка, поскольку на проезжую часть приземлился... лебедь!
Птицу поймали сотрудники муниципальной полиции. По предварительным данным, птица пострадала.
Uz Salu tilta sastrēgums, jo vienu joslu aizņēmis sēdošs gulbis un viņu uzmanošā policijas ekipāža— Zhuks (@Egitazz) April 28, 2025
После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.
После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.
Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.
Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.
Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.
На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.
Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.
Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.
В воскресенье, 27 апреля, на улице Луцавсалас в Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Volvo, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,1 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
В воскресенье, 27 апреля, на улице Луцавсалас в Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Volvo, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,1 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
В новом отчете раскрыты причины столкновения вертолета Black Hawk армии США и пассажирского самолета American Airlines над Вашингтоном, округ Колумбия, в результате которого все 67 пассажиров погибли на дне реки Потомак, пишет Daily Mail.
В новом отчете раскрыты причины столкновения вертолета Black Hawk армии США и пассажирского самолета American Airlines над Вашингтоном, округ Колумбия, в результате которого все 67 пассажиров погибли на дне реки Потомак, пишет Daily Mail.