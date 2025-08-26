Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новорожденная девочка, брошенная на улице в Риге, передана в приёмную семью

© LETA 26 августа, 2025 08:05

Новости Латвии 0 комментариев

Младенец, найденный на улице в Кенгарагсе на прошлой неделе, теперь передан на попечение приёмной семьи, подтвердила член Рижского городского сиротского суда Гинта Суббота.

Длительность нахождения новорожденной девочки под опекой будет зависеть от дальнейшего расследования дела, которое также определит, будет ли ребёнок юридически свободен. Суббота не смогла прокомментировать, является ли женщина, оставившая ребёнка на улице, его матерью.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку, завернутую в одеяло, нашли на улице Фестивала рано утром 19 августа, около 6 часов утра. В ходе расследования было установлено, что ребенка оставила на улице около 3:40 утра во вторник неустановленная женщина.

Также сообщается, что полиция уже установила личность разыскиваемой женщины, которая была задержана на прошлой неделе. Полиция продолжает расследование обстоятельств, поэтому пока не даёт никаких дополнительных комментариев, например, не уточняет, является ли женщина матерью ребёнка.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

