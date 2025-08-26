Новорожденная девочка, брошенная на улице в Риге, передана в приёмную семью

Длительность нахождения новорожденной девочки под опекой будет зависеть от дальнейшего расследования дела, которое также определит, будет ли ребёнок юридически свободен. Суббота не смогла прокомментировать, является ли женщина, оставившая ребёнка на улице, его матерью.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку, завернутую в одеяло, нашли на улице Фестивала рано утром 19 августа, около 6 часов утра. В ходе расследования было установлено, что ребенка оставила на улице около 3:40 утра во вторник неустановленная женщина.

Также сообщается, что полиция уже установила личность разыскиваемой женщины, которая была задержана на прошлой неделе. Полиция продолжает расследование обстоятельств, поэтому пока не даёт никаких дополнительных комментариев, например, не уточняет, является ли женщина матерью ребёнка.