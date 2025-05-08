Европейская комиссия готовится к возможному сценарию "нет сделки" в переговорах по будущему соглашению о свободной торговле с Украиной, поскольку время ускользает, а срок действия существующей схемы истекает 5 июня.

"Время ограничено, поэтому мы также изучаем потенциальные переходные меры на случай, если переговоры об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) не будут завершены до 6 июня", - заявил представитель Еврокомиссии в среду.

Он добавил, что эти потенциальные меры сейчас также обсуждаются с украинскими коллегами.

"Я не говорю, что переходные меры обязательно понадобятся, - сказал он. - Я говорю о том, что мы готовимся к такой возможности, и, думаю, все согласны с тем, что ответственная Европейская комиссия должна так поступать".

В настоящее время торговля между ЕС и Украиной осуществляется в рамках автономных торговых мер (АТМ), которые временно приостанавливают все пошлины и квоты на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. Эта система была введена в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Схема ATM, которая уже была однажды продлена, истекает в июне и не может быть возобновлена снова. Еврокомиссия неоднократно заявляла, что у неё нет намерения продлевать работу банкоматов после этой даты. Существующее соглашение столкнулось с противодействием со стороны некоторых стран-членов ЕС, в частности Франции и Польши, где фермеры протестуют против наплыва украинского сельскохозяйственного импорта после снятия торговых барьеров.

Поэтому для замены существующей системы необходимо официальное соглашение о свободной торговле.

"Нашим приоритетом является работа над пересмотром DCFTA между Украиной и ЕС", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Однако наиболее чувствительным вопросом остается сельское хозяйство. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен недавно подчеркнул, что будущие торговые соглашения не будут включать в себя тот же уровень квот и импорта, который был разрешен в рамках АТМ.

Украина, напротив, надеется сохранить нынешний уровень доступа.



"Мы хотели бы начать переговоры с нашими партнерами в Европейской комиссии, чтобы сохранить существующий уровень сотрудничества и закрепить его в новом соглашении", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель в прошлом месяце.

Цель ЕС - обеспечить долгосрочную предсказуемость и стабильность для операторов как в ЕС, так и в Украине, сказал представитель Еврокомиссии.

"Это укрепит перспективу постепенного продвижения Украины к вступлению в ЕС, а также устранит чувствительные моменты с нашей стороны, в частности, в агропродовольственном секторе", - сказал он.

Тем не менее, ЕС не торопится.

"Все будет готово тогда, когда будет готово", - сказал представитель, подчеркнув, что нужно ещё провести консультации со странами-членами, и отметив, что смена руководства в Еврокомиссии также повлияла на сроки.

"Эти вещи не всегда могут продвигаться так быстро, как нам хотелось бы", - заключил он.