Новинки от airBaltic: план на следующее лето

В предстоящем летнем сезоне "airBaltic" запустит прямые рейсы из Риги в Анталию в Турции, куда до сих пор выполнялись чартерные рейсы, в Оулу в Финляндии, а также ранее объявленные рейсы в Каунас.

Авиакомпания будет выполнять рейсы дважды в неделю между Ригой и Анталией и пять раз в неделю между Ригой и Оулу и Ригой и Каунасом.

Кроме того, "airBaltic" планирует возобновить полеты из Риги в Абердин (Великобритания) два раза в неделю, а также из Риги в Белград (Сербия) и три раза в неделю в Ереван (Армения).

Авиакомпания также увеличит частоту на 20 существующих маршрутах из Риги в Берлин, Бухарест, Цюрих, Ларнаку, Любляну, Мальту, Милан, Прагу, Софию, Стамбул, Тбилиси и другие пункты назначения.

В предстоящем летнем сезоне авиакомпания предложит в общей сложности почти 70 прямых маршрутов из Риги, что на 8 % больше, чем в нынешнем летнем сезоне.