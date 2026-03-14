Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Новинка в сети “Laundromat” — прачечная самообслуживания в Сигулде

Редакция PRESS 14 марта, 2026 14:07

Важно 0 комментариев

Жителям Сигулды вскоре станет доступна новая повседневная услуга — в городе начнёт работу прачечная самообслуживания “Laundromat”.

«Новая прачечная будет находиться по адресу улица Л. Паэглес, 3, в месте, где уже сосредоточено несколько важных для жителей города услуг. Это означает, что стирку можно удобно совмещать с другими повседневными делами», — рассказала руководитель маркетинга “Laundromat” Монта Пуркалне.

Прачечная самообслуживания предлагает возможность быстро и просто позаботиться о белье, используя профессиональные стиральные и сушильные машины. Такое решение особенно полезно для тех, кто хочет постирать большое количество текстиля или вещи, которые обычно трудно обрабатывать дома. Например, одеяла, подушки, наматрасники или шторы часто не помещаются в обычные бытовые стиральные машины, тогда как в профессиональном оборудовании их стирка проходит гораздо проще.

Оборудование в новой прачечной позволяет за один цикл постирать до 17 килограммов белья, что значительно облегчает уход за бельём для семей или людей с активным образом жизни. Большая вместимость означает, что за один раз можно обработать больше вещей, тем самым уменьшая количество необходимых циклов стирки. Кроме того, современные сушильные машины обеспечивают быстрый результат, поэтому весь процесс — стирка и сушка — обычно занимает около одного часа.

«Новая прачечная в Сигулде расположена так, что это время можно использовать максимально эффективно. Пока бельё стирается, можно сделать покупки в соседнем супермаркете, зайти в центр красоты или посетить библиотеку и провести время с книгой. Такое сочетание услуг в одном месте — одна из причин, почему прачечные самообслуживания становятся всё более популярными», — подчеркнула М. Пуркалне.

Всё больше людей выбирают такой способ ухода за бельём и по практическим причинам. Стирка большого объёма белья дома часто занимает много времени, а вместительные стиральные машины и сушилки есть далеко не у всех. Профессиональные машины в прачечных самообслуживания позволяют за один раз обработать значительно больший объём белья, обеспечивая при этом эффективную стирку и сушку.

Важным фактором является и стоимость. Уход за крупным текстилем в химчистке нередко довольно дорогой, тогда как в прачечной самообслуживания это можно сделать значительно дешевле. Подсчёты показывают, что семья из четырёх человек, стирающая таким образом одеяла, куртки, шторы и подушки, может сэкономить более 250 евро в год по сравнению с регулярным использованием химчистки.

Компания “Laundromat” работает в Латвии с 2022 года и в последние годы быстро расширяет свою деятельность. Прачечные открываются в местах, где люди чаще всего бывают — рядом с супермаркетами, вблизи жилых районов или в местах с большим потоком посетителей. Такой подход позволяет клиентам пользоваться услугой без дополнительных поездок или специального планирования.

Филиал в Сигулде является частью планов развития компании в Латвии. В этом году планируется продолжить расширение сети, чтобы к концу года прачечные самообслуживания были доступны примерно в 20 городах Латвии. Это позволит всё большему числу жителей пользоваться услугой рядом с местом проживания.

Одновременно компания развивает деятельность и в других странах Балтии — прачечные самообслуживания уже начали работать в Литве и Эстонии, что свидетельствует о растущем спросе на такие услуги во всём регионе.

Открытие новой прачечной в Сигулде дополняет спектр городских услуг практичным и современным решением. Она предлагает удобный способ ухода за бельём, одновременно позволяя эффективно использовать время и снижать повседневные расходы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Готовы внести свой вклад»: Латвия подписалась защищать Ормузский пролив

Новости Латвии 18:17

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия входит в число стран, готовых помочь обеспечить проход судов через Ормузский пролив, говорится в совместном заявлении.

Латвия входит в число стран, готовых помочь обеспечить проход судов через Ормузский пролив, говорится в совместном заявлении.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать