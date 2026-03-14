Новинка в сети “Laundromat” — прачечная самообслуживания в Сигулде

«Новая прачечная будет находиться по адресу улица Л. Паэглес, 3, в месте, где уже сосредоточено несколько важных для жителей города услуг. Это означает, что стирку можно удобно совмещать с другими повседневными делами», — рассказала руководитель маркетинга “Laundromat” Монта Пуркалне.

Прачечная самообслуживания предлагает возможность быстро и просто позаботиться о белье, используя профессиональные стиральные и сушильные машины. Такое решение особенно полезно для тех, кто хочет постирать большое количество текстиля или вещи, которые обычно трудно обрабатывать дома. Например, одеяла, подушки, наматрасники или шторы часто не помещаются в обычные бытовые стиральные машины, тогда как в профессиональном оборудовании их стирка проходит гораздо проще.

Оборудование в новой прачечной позволяет за один цикл постирать до 17 килограммов белья, что значительно облегчает уход за бельём для семей или людей с активным образом жизни. Большая вместимость означает, что за один раз можно обработать больше вещей, тем самым уменьшая количество необходимых циклов стирки. Кроме того, современные сушильные машины обеспечивают быстрый результат, поэтому весь процесс — стирка и сушка — обычно занимает около одного часа.

«Новая прачечная в Сигулде расположена так, что это время можно использовать максимально эффективно. Пока бельё стирается, можно сделать покупки в соседнем супермаркете, зайти в центр красоты или посетить библиотеку и провести время с книгой. Такое сочетание услуг в одном месте — одна из причин, почему прачечные самообслуживания становятся всё более популярными», — подчеркнула М. Пуркалне.

Всё больше людей выбирают такой способ ухода за бельём и по практическим причинам. Стирка большого объёма белья дома часто занимает много времени, а вместительные стиральные машины и сушилки есть далеко не у всех. Профессиональные машины в прачечных самообслуживания позволяют за один раз обработать значительно больший объём белья, обеспечивая при этом эффективную стирку и сушку.

Важным фактором является и стоимость. Уход за крупным текстилем в химчистке нередко довольно дорогой, тогда как в прачечной самообслуживания это можно сделать значительно дешевле. Подсчёты показывают, что семья из четырёх человек, стирающая таким образом одеяла, куртки, шторы и подушки, может сэкономить более 250 евро в год по сравнению с регулярным использованием химчистки.

Компания “Laundromat” работает в Латвии с 2022 года и в последние годы быстро расширяет свою деятельность. Прачечные открываются в местах, где люди чаще всего бывают — рядом с супермаркетами, вблизи жилых районов или в местах с большим потоком посетителей. Такой подход позволяет клиентам пользоваться услугой без дополнительных поездок или специального планирования.

Филиал в Сигулде является частью планов развития компании в Латвии. В этом году планируется продолжить расширение сети, чтобы к концу года прачечные самообслуживания были доступны примерно в 20 городах Латвии. Это позволит всё большему числу жителей пользоваться услугой рядом с местом проживания.

Одновременно компания развивает деятельность и в других странах Балтии — прачечные самообслуживания уже начали работать в Литве и Эстонии, что свидетельствует о растущем спросе на такие услуги во всём регионе.

Открытие новой прачечной в Сигулде дополняет спектр городских услуг практичным и современным решением. Она предлагает удобный способ ухода за бельём, одновременно позволяя эффективно использовать время и снижать повседневные расходы.