Новая Зеландия и Австралия грандиозными салютами встретили 2026 год (ВИДЕО)

Именно страны южной части Тихого океана первыми простились с 2025-м. В Окленде полночь наступила на 18 часов раньше, чем знаменитое опускание шара на нью-йоркской Таймс-сквер. В течение пяти минут с разных уровней 240-метровой башни в небо взмыли около 3500 фейерверков.

При этом часть локальных праздничных мероприятий в районах города была отменена из-за прогноза дождей и возможных гроз.

На востоке Австралии Новый год наступил на два часа позже, чем в Новой Зеландии. В Сиднее празднование прошло при усиленных мерах безопасности: после недавнего обстрела участников Хануки полиция увеличила присутствие и контролировала порядок, пока тысячи людей собирались на набережной, чтобы увидеть традиционный новогодний фейерверк.