Ночь под огнём: Киев и Одесса подверглись массированной атаке беспилотников

Особенно тяжёлые последствия зафиксированы в Одессе. По данным областной прокуратуры, удары пришлись по центральным районам города. Повреждены жилые дома, три медицинских учреждения, погибло два человека, ещё девять получили ранения.

В Киеве удары пришлись сразу по семи районам столицы. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в результате попаданий пострадали многоэтажные дома, частный сектор, возникли пожары. По предварительным данным, травмы получили не менее четырёх человек.

Украинские Воздушные силы заявили, что для ночной атаки Россия задействовала 315 дронов и семь ракет. По официальным данным, украинская ПВО сбила 213 беспилотников и все ракеты, однако 64 дрона были "локационно утрачены", то есть могли достичь целей. Атака стала одной из крупнейших за последнее время по числу применённых дронов, заявляют украинские военные.

Министерство обороны России атаки на Киев и Одессу не прокомментировало. В ведомстве лишь заявили о сбитии 102 украинских беспилотников за ночь, не упомянув о возможных разрушениях на российской территории