Но было и другое решение: Гаусс рассказал о том, почему airBaltic объявила об отмене 4670 рейсов

Из-за задержки airBaltic не будет иметь в своем расписании три самолета в этом летнем сезоне, сказал Гаусс в интервью TV3. AirBaltic получила сообщение о задержке технического обслуживания двигателя незадолго до Рождества.

Соответственно, авиакомпания решила поступить с ситуацией в соответствии с международной практикой. То есть как можно быстрее отменить рейсы и проинформировать пассажиров.

Правда, существовало и альтернативное решение - нанять другие самолеты. Однако в прошлом году airBaltic получила множество жалоб от пассажиров, которых не перевозили на самолетах Airbus A220-300 авиакомпании, в результате чего от этого альтернативного решения пришлось отказаться.

Гаусс отмечает, что «это неприятная ситуация, которая находится вне нашего контроля, поскольку в конце года нас неожиданно подвел производитель двигателей Pratt & Whitney. Мы знаем, что нам не хватает двигателей, но на этот раз их количество просто больше. Если вас это утешит, мы не единственная авиакомпания, оказавшаяся в подобной ситуации. Есть и другие в Европе и в мире в целом. Мы не рады сложившейся ситуации», - отметил Гаусс.

В интервью LSM он также отметил, что для каждого пассажира, чей рейс будет отменен, будет найдено решение.

"Поэтому мы начнем действовать заранее. В течение следующих трех дней мы будем активно информировать пассажиров и предлагать им перенести рейс на другое время или в другой пункт назначения, если это возможно. Мы также предлагаем ваучеры на другие направления или возврат средств. Решение индивидуально для каждого пассажира. airBaltic действует активно. Это затронуло 67 160 пассажиров", - говорит Гаусс.