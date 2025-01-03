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Но было и другое решение: Гаусс рассказал о том, почему airBaltic объявила об отмене 4670 рейсов

Редакция PRESS 3 января, 2025 10:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийская авиакомпания airBaltic объявила, что будет вынуждена отменить почти 5 000 рейсов в летнем сезоне 2025 года из-за задержек в обслуживании двигателей. Новость о задержке технического обслуживания двигателя была получена airBaltic незадолго до Рождества, и отмена рейсов является стандартной международной практикой, объяснил в интервью TV3 председатель правления авиакомпании Мартин Гаусс. Он считает, что недовольство решением airBaltic исходит от людей, которые не понимают важности компании для Латвии.

Из-за задержки airBaltic не будет иметь в своем расписании три самолета в этом летнем сезоне, сказал Гаусс в интервью TV3. AirBaltic получила сообщение о задержке технического обслуживания двигателя незадолго до Рождества.

Соответственно, авиакомпания решила поступить с ситуацией в соответствии с международной практикой. То есть как можно быстрее отменить рейсы и проинформировать пассажиров.

Правда, существовало и альтернативное решение - нанять другие самолеты. Однако в прошлом году airBaltic получила множество жалоб от пассажиров, которых не перевозили на самолетах Airbus A220-300 авиакомпании, в результате чего от этого альтернативного решения пришлось отказаться.

Гаусс отмечает, что «это неприятная ситуация, которая находится вне нашего контроля, поскольку в конце года нас неожиданно подвел производитель двигателей Pratt & Whitney. Мы знаем, что нам не хватает двигателей, но на этот раз их количество просто больше. Если вас это утешит, мы не единственная авиакомпания, оказавшаяся в подобной ситуации. Есть и другие в Европе и в мире в целом. Мы не рады сложившейся ситуации», - отметил Гаусс.

В интервью LSM он также отметил, что для каждого пассажира, чей рейс будет отменен, будет найдено решение.

"Поэтому мы начнем действовать заранее. В течение следующих трех дней мы будем активно информировать пассажиров и предлагать им перенести рейс на другое время или в другой пункт назначения, если это возможно. Мы также предлагаем ваучеры на другие направления или возврат средств. Решение индивидуально для каждого пассажира. airBaltic действует активно. Это затронуло 67 160 пассажиров", - говорит Гаусс.

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