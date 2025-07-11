Ни звонков, ни интернета: у Tele2 сбои связи по всей Балтии

Проблемы коснулись и интернета, и звонков и возможности отправлять текстовые сообщения.

Представитель компании Оскар Фирманис сообщил порталу LSM.lv, что сбои в сети начались после 13:00 и были вызваны плановыми работами в сети.

«В Эстонии были заранее запланированы ремонтные работы, которые привели к непредвиденным сбоям в работе сети Tele2 по всей Балтии», — заявил он.

По его словам, проблемы со связью наблюдаются по всей Балтии, конкретно в Латвии они в основном затронули клиентов в Курземе, Земгале и окрестностях Риги.

«Сейчас активно работаем, чтобы как можно быстрее устранить неполадки», — сообщил Фирманис, добавив, что сейчас ситуация постепенно улучшается.

Пользователи отмечают, что у многих связь к 14.30 уже наладилась.