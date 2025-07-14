Как сообщалось, группа латвийских юристов готовит коллективный иск Латвийскому государству, требуя, чтобы каждый пользователь электроэнергии мог получить компенсацию за те траты, которые государство много лет незаконно собирало с них под видом компонента обязательной закупки. Соответствующий коллективный иск готовит адвокатское общество Tiesiskums.lv.

Мелнис сказал, что на эту ситуацию он смотрит позитивно. «Мы живём в демократическом государстве, и люди имеют право защищать себя законным путем.

Если со стороны государства были какие-то правонарушения, то, очевидно, оно должно их компенсировать и возместить».

Мелнис уточнил, что в правительстве пока этот вопрос не обсуждался, поскольку говорить об этом пока преждевременно. «Сначала нам нужно понять, о каких суммах может идти речь, понять все детали. Например, как быть в том случае, если человек сдавал квартиру? Есть очень, очень много вопросов, на которые пока нет ответа. Так что сейчас еще рано говорить о чем-то положительном. Пока идет чисто юридическая работа, и мы не имеем права влиять на этот процесс».