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Неужели вернут народу переплату за КОЗ? Министр Мелнис допускает такой вариант (1)

Редакция PRESS 14 июля, 2025 15:36

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис допускает, что государству придется выплатить компенсацию пользователям за переплату, связанную с компонентом обязательной закупки — об этом он заявил в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Однако никаких конкретных дат или цифр Мелнис не назвал, пояснив, что сейчас идет сугубо юридическая работа, в которую он не имеет права вмешиваться, пишет LSM+.

Как сообщалось, группа латвийских юристов готовит коллективный иск Латвийскому государству, требуя, чтобы каждый пользователь электроэнергии мог получить компенсацию за те траты, которые государство много лет незаконно собирало с них под видом компонента обязательной закупки. Соответствующий коллективный иск готовит адвокатское общество Tiesiskums.lv.

Мелнис сказал, что на эту ситуацию он смотрит позитивно. «Мы живём в демократическом государстве, и люди имеют право защищать себя законным путем.

Если со стороны государства были какие-то правонарушения, то, очевидно, оно должно их компенсировать и возместить».

Мелнис уточнил, что в правительстве пока этот вопрос не обсуждался, поскольку говорить об этом пока преждевременно. «Сначала нам нужно понять, о каких суммах может идти речь, понять все детали. Например, как быть в том случае, если человек сдавал квартиру? Есть очень, очень много вопросов, на которые пока нет ответа. Так что сейчас еще рано говорить о чем-то положительном. Пока идет чисто юридическая работа, и мы не имеем права влиять на этот процесс».

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Комментарии (1) 18 реакций
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