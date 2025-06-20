Неужели дешевеет? С 1 июля за электричество платим по-новому

После того как в начале года Латвия вместе с Литвой и Эстонией отключилась от сети БРЭЛЛ и успешно подключилась к европейской электросети, общественности стало известно, что впредь придется самим поддерживать балансировочные мощности сети и платить за них. Теперь этот момент наступил: с 1 июля плата будет добавлена к счетам за электричество жителей.

После отключения от БРЭЛЛ начал работу общий Балтийский рынок балансировочной мощности. Свои балансировочные мощности теперь должны поддерживать не только Латвия, но и Литва и Эстония.

В начале 2025 года общие расходы на балансировочную мощность в Латвии прогнозировались в объеме 40,74 млн евро. На переходный период они зафиксированы. Оператор системы передачи сравнит прогноз затрат на содержание мощностей с фактическими затратами в конце года.

Таким образом, в этом году еще ничего не изменится. Возникшая разница между прогнозируемыми и фактическими затратами, правда, будет включена в расходы на 2026 год, что сулит изменения в будущем.

В первой половине года за балансировочные мощности платил сам оператор системы передачи - АО "Augstsprieguma tīkls" ("AST"), а с 1 июля порядок меняется. Подсчитано, что стоимость поддержания балансировочной мощности составит 0,003 евро за мегаватт-час (Мвт/ч), и, по подсчетам поставщика услуги, для среднего по размеру домохозяйства это обойдется в 0,3 евро в месяц.

Люди часто не углубляются в полученные за электроэнергию счета и даже толком не знают, какие компоненты их формируют. Но когда добавляется какая-то новая позиция затрат, они хотят выяснить, на какую сумму вырастут их счета.

Те, кто пользуется экономическим предложением ""Elektrum" по фиксированной цене, недоумевают, что с 1 июля, когда будут добавлены затраты, связанные с поддержанием балансировочной мощности, цена электроэнергии упадет с прежних 14,7 цента за киловатт-час (кВт/ч), включая НДС, до 13,8 цента за кВт/ч.

Кроме того, в полученном от "Elektrum" предложении многих смущает приписка "в цену электроэнергии не включена плата за услуги системы", заставляющая предположить, что плата за содержание балансировочных мощностей еще будет прибавлена. Но торговец говорит, что это не так.

" В ценовые предложения "Elektrum" всегда включены все затраты, связанные с балансировкой.

(Latvijas Avīze)