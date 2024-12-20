Неудобно вышло: не говоривший с главой МИД по-латышски таксист оказался украинцем

"Bolt, совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр ни слова не говорит по-латышски. Он также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком языке. Только на русском. Поездка была 14 декабря вечером в Малую гильдию в Старой Риге", - написала Браже, таким образом намекнув, что лично она говорит на всех этих языках.

И вот в Bolt пояснили, что таксист, перевозивший министра - гражданин Украины по имени Александр. Доступ к платформе Bolt разрешен только водителям, получившим лицензию от Автотранспортной дирекции (АТД). Согласно требованиям АТД, водители должны владеть латышским языком на уровне не ниже B1, за исключением граждан Украины, которые из-за войны не могут вернуться в свою страну.

Компания отметила, что между Bolt и водителями не существует трудовых отношений - таксисты являются независимыми подрядчиками, работающими индивидуально или через автопарки.

18 декабря Байба Браже сообщила, что ей звонил представитель компании и сообщил, что водитель является украинцем, поэтому не владеет государственным языком. Министр ответила, что русский язык не должен быть единственным для водителей такси в Латвии.