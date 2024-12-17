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Министр три дня отходила от шока? Байба Браже жалуется на таксиста Bolt, говорившего только по-русски (1)

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 12:29

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Тут министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое единство) сегодня публично пожаловалась в своем Х на водителя "Болта". "Привет, "Болт",  это совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр ни слова не говорит по латышски. А также не может общаться на английском, французском украинском, голландском или немецком. Только на русском. Поездка была вечером 14 декабря в Малую Гильдию в Старый город". 

На публикацию откликнулся депутат Рижской думы Константин Чекушин ("Согласие"). "Министр иностранных дел Латвии о важном. У. Уровень. М. Масштаб", - написал он на своей странице в ФБ.

Из комментариев под постом:

"С нетерпением ждём оценки качества работы болтфуд".

"Вот о чём вообще с водителем болта говорить? Адрес в приложении, навигатор в телефоне. У нас как-то неслышаший водитель был, вообще никаких проблем".

"Может водитель испугался, увидев министра у себя в машине?" - "Министр тоже от шока отошла только через три дня, судя по публикации".

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Комментарии (1) 38 реакций
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