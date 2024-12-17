На публикацию откликнулся депутат Рижской думы Константин Чекушин ("Согласие"). "Министр иностранных дел Латвии о важном. У. Уровень. М. Масштаб", - написал он на своей странице в ФБ.

Из комментариев под постом:

"С нетерпением ждём оценки качества работы болтфуд".

"Вот о чём вообще с водителем болта говорить? Адрес в приложении, навигатор в телефоне. У нас как-то неслышаший водитель был, вообще никаких проблем".

"Может водитель испугался, увидев министра у себя в машине?" - "Министр тоже от шока отошла только через три дня, судя по публикации".