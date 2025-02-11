Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Нетаньяху выдвинул ХАМАС ультиматум по освобождению заложников

© BBC 11 февраля, 2025 20:20

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия возобновит боевые действия в секторе Газа, если группировка ХАМАС не вернет заложников, удерживаемых в анклаве, к полудню субботы, сообщает BBC.

«Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы, перемирие закончится, и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен», — говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном после встречи с членами военного кабинета.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, в противном случае «начнется настоящий ад».

«ХАМАС поймет, что я имею в виду», — сказал он.

Накануне боевики пригрозили отложить следующий этап освобождения находящихся в плену израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных, заявив о несоблюдении Израилем условий соглашения о перемирии.

Израиль заявил, что действия ХАМАС нарушают условия сделки.

В минувшую субботу завершился пятый этап обмена: были освобождены три израильских заложника и 183 палестинских заключенных.

Таким образом, всего ХАМАС освободил 16 израильтян, 17 остаются в руках боевиков. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывает на освобождение еще девяти человек.

В эту субботу ХАМАС должен был освободить еще трех израильтян. Взамен Израиль собирался освободить ряд палестинских заключенных.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Google Maps изменил в США название Мексиканского залива

Мир 20:43

Мир 0 комментариев

Google Maps изменил для пользователей в США географическое название Мексиканского залива на Американский. То же самое сделала и Геологическая служба США.

Google Maps изменил для пользователей в США географическое название Мексиканского залива на Американский. То же самое сделала и Геологическая служба США.

Читать
Загрузка

Больничная контрразведка: от врачей требуют отчитываться о контактах с лицами из третьих стран

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Сообщать об имени, фамилии, месте жительства, роде занятии лица, обстоятельствах знакомства с ним, виде, характере и частоте контактов, о каналах связи. Это не требование для агентов спецслужб. Это постановление, которое подготовило руководство больницы им. Страдиня для своих сотрудников. Здесь хотят, чтобы они отчитывались о поездках в третьи страны и связях с гражданами государств, не входящих в ЕС и НАТО. К примеру, съездил в Грузию — расскажи, с кем шашлыки ел. Зачем больнице все это, выясняла передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Сообщать об имени, фамилии, месте жительства, роде занятии лица, обстоятельствах знакомства с ним, виде, характере и частоте контактов, о каналах связи. Это не требование для агентов спецслужб. Это постановление, которое подготовило руководство больницы им. Страдиня для своих сотрудников. Здесь хотят, чтобы они отчитывались о поездках в третьи страны и связях с гражданами государств, не входящих в ЕС и НАТО. К примеру, съездил в Грузию — расскажи, с кем шашлыки ел. Зачем больнице все это, выясняла передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

35 евро за превышение лимита? Domina Shopping поясняет новые правила парковки

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

На одном из форумов в Facebook разгорелась дискуссия о новых правилах парковки у торгового центра Domina Shopping. Люди делились своим удивлением по поводу автоматической оплаты  в размере 35 евро за превышение разрешенного времени парковки, которое ограничено 3-мя часами.

На одном из форумов в Facebook разгорелась дискуссия о новых правилах парковки у торгового центра Domina Shopping. Люди делились своим удивлением по поводу автоматической оплаты  в размере 35 евро за превышение разрешенного времени парковки, которое ограничено 3-мя часами.

Читать

Не только протестное голосование: почему всё больше молодёжи Германии поддерживает крайне правых?

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

«Мои родители говорили, что им довелось жить в мире и спокойствии, им не нужно было ничего бояться в своей собственной стране, — говорит 19-летний Ник. — Я бы хотел жить в стране, где мне не нужно бояться».

«Мои родители говорили, что им довелось жить в мире и спокойствии, им не нужно было ничего бояться в своей собственной стране, — говорит 19-летний Ник. — Я бы хотел жить в стране, где мне не нужно бояться».

Читать

Придется затянуть пояса и принять непопулярные решения: госбюджет ждут болезненные сокращения

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс в передаче "Цена денег" на TV24 выразил свое мнение о необходимых мерах по сокращению государственного бюджета и внедрению эффективного контроля расходов. Ашераденс подчеркнул, что для снижения затрат и обеспечения финансовой стабильности необходимо оценить, какие расходы являются необходимыми, а какие могут быть скорректированы.

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс в передаче "Цена денег" на TV24 выразил свое мнение о необходимых мерах по сокращению государственного бюджета и внедрению эффективного контроля расходов. Ашераденс подчеркнул, что для снижения затрат и обеспечения финансовой стабильности необходимо оценить, какие расходы являются необходимыми, а какие могут быть скорректированы.

Читать

Тысячи пенсионеров в Латвии получают пенсии меньше, чем заработали: это будет исправлено

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

Чуть меньше 12 000 или 20% всех работающих пенсионеров никогда не использовали возможность перерасчета пенсии. Скорее всего потому, что люди просто не знают о такой возможности, считает экономист Банка Латвии Карлис Лочмелис.

Чуть меньше 12 000 или 20% всех работающих пенсионеров никогда не использовали возможность перерасчета пенсии. Скорее всего потому, что люди просто не знают о такой возможности, считает экономист Банка Латвии Карлис Лочмелис.

Читать