Нетаньяху выдвинул ХАМАС ультиматум по освобождению заложников

«Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы, перемирие закончится, и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен», — говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном после встречи с членами военного кабинета.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, в противном случае «начнется настоящий ад».

«ХАМАС поймет, что я имею в виду», — сказал он.

Накануне боевики пригрозили отложить следующий этап освобождения находящихся в плену израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных, заявив о несоблюдении Израилем условий соглашения о перемирии.

Израиль заявил, что действия ХАМАС нарушают условия сделки.

В минувшую субботу завершился пятый этап обмена: были освобождены три израильских заложника и 183 палестинских заключенных.

Таким образом, всего ХАМАС освободил 16 израильтян, 17 остаются в руках боевиков. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывает на освобождение еще девяти человек.

В эту субботу ХАМАС должен был освободить еще трех израильтян. Взамен Израиль собирался освободить ряд палестинских заключенных.