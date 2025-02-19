Нет свадьбы — нет концертов. Почему Лайма Вайкуле отменила гастроли в Тайланде и Австралии 23 февраля?

Как сообщает Санта Сергеева в статье «Почему отменяются концерты?» в «Kas Jauns», поклонники певицы выразили недоумение, почему отменен концерт в Мельбурне, запланированный на 23 февраля, нет ли у певицы проблем со здоровьем?

Супруг Вайкуле Андрей Латковскис объясняет, что концерт в Мельбурне был частью заранее запланированного «пакета» - Пхукет и Австралия. В Таиланде должна была состояться свадьба молодой пары, на которой Лайма должна была выступать, а также концерт. Свадьбу отменили, но организаторы концерта посчитали концерты нерентабельными, так как одна только поездка обошлась бы в 25 000 евро. По этой же причине стало невыгодно ехать в Австралию.