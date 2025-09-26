Несколько стран ЕС проведут переговоры о создании «дроновой стены»

Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия работали над проектом «дроновой стены», однако в марте Европейская комиссия (ЕК) отклонила совместный запрос Эстонии и Литвы о выделении средств на его создание.

Но с того момента российские беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство ЕС.В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись не менее 19 российских дронов, несколько из них были сбиты. На этой неделе в Дании были закрыты аэропорты из-за замеченных поблизости дронов.

Переговоры в пятницу возглавляет комиссар ЕС по обороне, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

В видеоконференции примут участие представители упомянутых стран, а также официальные лица из Болгарии, Дании, Румынии и Словакии. Также будут присутствовать представители Украины и НАТО.

Цель встречи — выяснить, какое оборудование имеется в распоряжении этих стран для противодействия вторжениям дронов, и что ещё может потребоваться для устранения уязвимостей на восточном фланге НАТО.

Кубилюс намерен выяснить, где можно найти финансирование ЕС для поддержки этих усилий.