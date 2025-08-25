Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Непогода накроет Латвию: на подходе сильные ливни с грозами

© LETA 25 августа, 2025 20:10

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник прояснения ожидаются лишь временами и во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами грозы, а в Курземе и Видземе - сильные ливни, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предстоящей ночью на большей части территории временами будут идти дожди, местами пройдут сильные ливни и прогремят грозы. Ветер будет западным от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов, на побережье - от +10 до +13 градусов.

В Риге ночью ожидается незначительное прояснение. Временами будут идти дожди, также возможны грозы и сильные ливни. Будет дуть слабый западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +10...+12 градусов.

Погода сохранится облачной и дождливой и днем. Будет дуть западный, северо-западный ветер от умеренного до умеренно-сильного с порывами скоростью от 15 до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В столице также ожидается облачная погода с временными прояснениями. Возможны дожди, а также грозы. Воздух прогреется до +18 градусов.
 

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

