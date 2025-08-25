Непогода накроет Латвию: на подходе сильные ливни с грозами

Предстоящей ночью на большей части территории временами будут идти дожди, местами пройдут сильные ливни и прогремят грозы. Ветер будет западным от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов, на побережье - от +10 до +13 градусов.

В Риге ночью ожидается незначительное прояснение. Временами будут идти дожди, также возможны грозы и сильные ливни. Будет дуть слабый западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +10...+12 градусов.

Погода сохранится облачной и дождливой и днем. Будет дуть западный, северо-западный ветер от умеренного до умеренно-сильного с порывами скоростью от 15 до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В столице также ожидается облачная погода с временными прояснениями. Возможны дожди, а также грозы. Воздух прогреется до +18 градусов.

