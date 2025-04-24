Некоторые школы сопротивлялись введению уроков гражданской обороны: глава Центра Яунсардзе подвел итоги

"Я думаю, что учебный год завершится успешно. Учебная программа по национальной обороне будет апробирована во всех школах - сейчас у нас 274 школы", - сказал Аболиньш.

В то же время он сообщил, что в четверг состоится встреча с представителями учебных заведений, на которой будут подведены итоги учебного года, а также рассмотрены возможные варианты развития программы.

"Основная задача, конечно, для школ - согласовать подготовку по национальной обороне и установленные требования с существующим учебным планом. Один день в месяц, отведенный на обучение национальной обороне, должен быть каким-то образом включен в учебный план, и это иногда создает трудности для учебных подразделений в школах, но по большей части школы справляются", - говорит глава Центра Яунсардзе.

Аболиньш отметил, что в большинстве своем школы чрезвычайно отзывчивы, но «есть и те, которые проявляют определенную степень сопротивления».

«Есть определенные школы, над которыми нужно больше работать. Необходимо четко заявить, что образование в области национальной обороны является обязательным предметом в учебной программе, оно никуда не исчезнет, ​​по крайней мере, в обозримом будущем, и школам придется с этим жить», — добавил он.