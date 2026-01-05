Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Нехорошая квартира»: в Москве отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной (1)

СтарХит 5 января, 2026 10:25

Важно 1 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

В связи со скандалом, связанным с судами за злополучную квартиру в Хамовниках, Лариса Долина столкнулась с многочисленными отменами. Теперь народная артистка лишилась и юбилейного концерта в Москве.

Концерт «Юбилей на бис», приуроченный к 70-летию Долиной уже переносился один раз — изначально он должен был состояться в конце 2025 года. Но билеты не раскупили, организаторы выбрали новую дату — 6 марта. «Вас ждет праздничная версия концерта в преддверии Международного женского дня», — так анонсировала шоу Долина в своих соцсетях.

Теперь же выступление пришлось отменить — и вовсе не из-за плохих продаж, хотя и они имели место. Дело в том, что организаторы получили массу звонков от неравнодушных к ситуации с квартирой певицы. Шум не утихает даже несмотря на то, что на данный момент звезда осталась и без квартиры, и без отданных мошенникам денег.

По информации «СтарХита», в последних числах декабря организаторы сообщили народной артистке, что концерта в Московском Международном Доме Музыки 6 марта не будет. Мол, вынуждены отменить его «в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном».

А также, чтобы избежать дальнейшего обострения общественного резонанса и в целях сохранения репутации обеих сторон. Народной артистке принесли извинения за доставленные неудобства, а также выразили надежду, что в будущем сотрудничество состоится. Замену концерту, к слову, долго искать не пришлось.

Какие-то выступления у Долиной тем временем пока остаются. Она продолжает играть Марселину в спектакле «Фигаро» в Театре на Таганке —  выходит на сцену посменно с Машей Кац. А 27 января артистка даст небольшой концерт в столичном баре Petter — стоимость билетов начинается от 9500 и заканчивается 18500. Правда, расходятся они плохо, выкуплены всего несколько столиков.

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»
Единый по Риге: запомните новый номер телефона
Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?
This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных» (1)

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину (1)

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила (1)

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр (1)

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!» (1)

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис (1)

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах (1)

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

