Концерт «Юбилей на бис», приуроченный к 70-летию Долиной уже переносился один раз — изначально он должен был состояться в конце 2025 года. Но билеты не раскупили, организаторы выбрали новую дату — 6 марта. «Вас ждет праздничная версия концерта в преддверии Международного женского дня», — так анонсировала шоу Долина в своих соцсетях.

Теперь же выступление пришлось отменить — и вовсе не из-за плохих продаж, хотя и они имели место. Дело в том, что организаторы получили массу звонков от неравнодушных к ситуации с квартирой певицы. Шум не утихает даже несмотря на то, что на данный момент звезда осталась и без квартиры, и без отданных мошенникам денег.

По информации «СтарХита», в последних числах декабря организаторы сообщили народной артистке, что концерта в Московском Международном Доме Музыки 6 марта не будет. Мол, вынуждены отменить его «в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном».

А также, чтобы избежать дальнейшего обострения общественного резонанса и в целях сохранения репутации обеих сторон. Народной артистке принесли извинения за доставленные неудобства, а также выразили надежду, что в будущем сотрудничество состоится. Замену концерту, к слову, долго искать не пришлось.

Какие-то выступления у Долиной тем временем пока остаются. Она продолжает играть Марселину в спектакле «Фигаро» в Театре на Таганке — выходит на сцену посменно с Машей Кац. А 27 января артистка даст небольшой концерт в столичном баре Petter — стоимость билетов начинается от 9500 и заканчивается 18500. Правда, расходятся они плохо, выкуплены всего несколько столиков.