Нефть дорожает на 20% за сутки. Чего ждать латвийским потребителям, прогнозирует “KOOL Latvija”

Редакция PRESS 1 марта, 2026 14:10

Атака США и Израиля на Иран стала фактором, который напрямую повлиял на мировые энергетические рынки и, соответственно, на цены в Латвии. Если текущие биржевые уровни сохранятся, рост цен на автозаправках в пределах 10–12 центов за литр выглядит наиболее вероятным сценарием уже в ближайшие дни.

Мировой топливный рынок отреагировал на события на Ближнем Востоке мгновенно и жёстко: за одни сутки котировки на бирже ICE Futures выросли примерно на 20%, или более чем на 140 долларов за тонну. Фактически за день цены прибавили столько же, сколько за предыдущие два месяца. Если этот уровень сохранится до вечерней фиксации PLATTS, латвийские водители уже в ближайшие дни могут увидеть на стелах АЗС плюс 10–12 центов за литр, считает Алексей Шведов, директор по стратегии AS “Olerex” и SIA “Kool Latvija”.

Возможные сценарии развития ситуации

Дальнейшая динамика цен зависит от развития ситуации в Иране, а спрогнозировать её сейчас крайне сложно. Если стороны конфликта начнут переговоры и договорятся о прекращении огня, то это один сценарий, более позитивный и для граждан стран региона и для потребителей энергоресурсов во всем мире. Но если ракеты одновременно потопят десяток танкеров и серьезно повредят несколько нефтяных терминалов или месторождений, это будет совершенно другой сценарий, и, к сожалению, в этом случае повышение на 10 центов будет казаться лишь незначительным эпизодом по сравнению с гораздо более значительным скачком цен.

При этом ожидания военных действий частично уже были заложены в котировках, а фундаментальный баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти пока остаётся относительно слабым. Поэтому при отсутствии резкой эскалации, рост цен в Латвии в краткосрочной перспективе вряд ли превысит 10–12 центов за литр по сравнению с концом февраля.

Переход на летнее дизельное топливо

Март остаётся переходным и непредсказуемым месяцем. Несмотря на текущую оттепель, ночные морозы ещё возможны. До введения обязательных биодобавок разница в цене между зимним арктическим дизельным топливом классов A2/A1/A0 и летними сортами F/E/C была значительно выше. Сейчас она во многом зависит от типа добавляемого в летнее топливо биокомпонента, который влияет не только на стоимость, но и на морозоустойчивость топлива.

Экономия в несколько центов при переходе на летнее топливо может обернуться более серьёзными затратами в случае парафинизации и проблем с топливной системой. Исходя из этого, KOOL Latvija SIA на всех своих АЗС продолжит продавать в первой половине марта месяца зимнее дизельное топливо класса А1 (CP -16/ CFPP -26) и затем не будет торопиться переходить на более дешевые класс F/E, а продавать зимнее топливо класса А0.

Прогноз цен на ближайшие недели

Прогнозировать цены более чем на неделю вперёд практически невозможно. Однако вероятность их роста в первой декаде марта остаётся высокой. Ценообразование в Латвии во многом определяется глобальными факторами, находящимися вне контроля местных участников рынка.

Как действовать потребителям?

В условиях высокой неопределённости не стоит спешить с переходом на летнее дизельное топливо, поскольку возврат морозов всё ещё возможен. Одновременно имеет смысл планировать покупки с учётом вероятного роста цен и заранее оценивать риски для семейного бюджета. Кроме того, следует учитывать возможное усиление инфляционного давления, которое затронет не только автовладельцев.

Неопределенность касается не только моторного топлива. Катар играет ключевую роль на мировом рынке сжиженного природного газа (LNG), и дальнейшая эскалация может повлиять и на цены на природный газ. В отличие от бензина или дизеля, создать запас газа для домохозяйств значительно несравнимо сложнее или даже невозможно.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

