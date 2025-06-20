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Недовольные молчаливые русские: «Латвияс авизе» изучает недавний опрос (2)

© LETA 20 июня, 2025 16:12

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За три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину среди русскоговорящих латвийцев снизилась поддержка Украины и увеличилась неопределенность в отношении к войне, такой вывод сделала группа исследователей Латвийского университета и Рижского университета им. Страдиньша. По мнению исследователей, неконкретные ответы все же еще не свидетельствуют о скрытой поддержке российской политики, как это часто принято считать, но при этом они признают, что у этой части населения много настороженности и самоцензуры, поэтому о многом умалчивается.

Одновременно наблюдается и большое недовольство в этой среде латвийскими политическими процессами в последнее время. Примечательно, что в исследовании использовался термин "русофонное население". Из объяснения исследователя Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньша Капранса следует, что это осознанный шаг по замене ранее часто используемого обозначения "русскоязычные", так как "в Латвии у этого слова возникло сильное идеологическое наслоение".

Но в целом речь идет о тех же людях, у которых русский язык родной или они говорят на нем в семье.

Один из важных вопросов в опросе: какую из воюющих сторон - Украину или Россию - они поддерживают? Число неприкрытых сторонников России за три года особо не изменилось: в 2022 году они составляли 14%, в 2023 году - 13%, сейчас - 12%.

Совсем другая картина, если посмотреть, как изменилась поддержка Украины. В 2022 году она составляла почти треть (31%), зато в 2025 году - уже только 18%. При этом выросло число тех, кто не поддерживает "ни тех, ни других" (с 46% в 2022 году до 55% в 2025 году), и тех, кому "трудно сказать" (с 9% в 2022 году до 15% в 2025 году).

Нет никакой особой разницы во взглядах между разными возрастными группами. Капранс рассказывает: "Интуиция вроде бы подсказывает, что здесь мы увидим различия между поколениями. Но это не так. Региональных различий, например, между русскоязычными Латгале и Риги или прилегающих к столице краев тоже нет. То, что можно заметить - образование имеет значение. Высшее образование существенно увеличивает вероятность того, что русскоязычный респондент встанет на сторону Украины".

Насколько распространены среди русских Латвии послания Кремля? Например, с тем, что "западные страны и Украина угрожают безопасности России", как согласны, так и не согласны одинаковое количество - 32% опрошенных, а 37% затруднились ответить.

С тем, что "Россия в Украине борется с нацизмом", согласны 29%, не согласны - 32%, а 38% затруднились ответить. Меньше приверженцев у послания о том, что "Украину нельзя считать самостоятельным государством, это отнятая у России территория". На это утвердительно ответили 18%, а 37% ответить на этот вопрос затруднились.

Капранс рассуждает, что такие разные ответы показывают, что консенсуса нет и, следовательно, Кремлю не удалось убедить в своих посланиях большинство живущих здесь русских. "Поддержка есть, но относительно низкая", - резюмирует исследователь.

(Latvijas Avīze)

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